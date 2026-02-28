Obras de desarrollo urbano

La administración de la Municipalidad ejecuta una serie de obras orientadas al mejoramiento de la infraestructura urbana, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de los servicios esenciales en distintos puntos de la Ciudad Joven y Feliz. El presupuesto anual de la comuna asciende a unos G. 140.000 millones, recursos destinados principalmente a obras públicas, prestación de servicios básicos y acompañamiento a iniciativas comunitarias.

El intendente fernandino, Alcides Riveros (PLRA), explicó que los trabajos de asfaltado avanzan de manera progresiva en distintos barrios, dentro de un plan de pavimentación desarrollado por etapas y que prevé la incorporación de nuevas cuadras en los próximos meses.

“Estamos trabajando en el fortalecimiento de los pavimentos. Las calles que ya están asfaltadas, cuidamos que no se destruyan. Estamos alcanzando las 250 cuadras de regularización asfáltica y cementado, y con el paso de los meses iremos incrementando”, explicó.

Riveros añadió que el proyecto de empedrado total de la ciudad se encuentra encaminado para completar las calles pendientes durante la actual administración. En el ámbito recreativo, la administración municipal concretó la construcción de 12 nuevos parques distribuidos en igual número de plazas, ampliando las áreas destinadas al esparcimiento y la recreación familiar, destacó el jefe comunal.

También ya culminaron los trabajos en la Peatonal Cabrera, donde fue instalado el monumento a la bandera, además de la refacción integral del Parque Ecológico, añadió el jefe comunal.

En materia educativa, la administración municipal llevó adelante 12 intervenciones en instituciones escolares, que incluyeron la construcción de aulas, baños sexados, reparación de techos y mejoras generales en infraestructura, con el objetivo de brindar mejores condiciones a estudiantes y docentes.

Igualmente, prosigue la construcción de la Clínica Veterinaria Municipal, obra que actualmente se encuentra en etapa de techado y que apunta a fortalecer los servicios de atención animal en la ciudad.

La Municipalidad también mantiene un trabajo coordinado con comisiones vecinales, atendiendo pedidos relacionados con instalación de cámaras de seguridad, mejoras barriales y operativos de limpieza. En paralelo, se implementa un nuevo plan de recolección de residuos urbanos en horario nocturno, iniciativa que busca optimizar el servicio y permitir que la ciudad amanezca en mejores condiciones de limpieza, medida que se encuentra en proceso de coordinación con organizaciones vecinales.