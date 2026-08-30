Epicentro de la agroindustria

Su crecimiento es resultado de una combinación estratégica de ubicación geográfica, infraestructura logística, inversiones privadas y, especialmente, del impulso generado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la tradicional exposición que se desarrolla en la ciudad.

La historia del distrito está estrechamente vinculada a la actividad ganadera.

Durante décadas fue una zona de grandes establecimientos pecuarios y lugar de descanso de los troperos provenientes de la región chaqueña.

Uno de los principales factores que explican esta transformación es su ubicación estratégica.

El trazado de la Ruta Transchaco y la construcción del Puente Remanso, que conecta las regiones Oriental y Occidental, fueron determinantes para fortalecer la conexión de Mariano Roque Alonso con distintos puntos del país.

Expo Paraguay, motor de actividad en un proceso de transformación

En este proceso de transformación, la Expo Paraguay ARP ocupa un lugar central.

La tradicional muestra empresarial y ganadera, organizada por la Asociación Rural del Paraguay, convirtió a Mariano Roque Alonso en un punto de encuentro de productores, empresarios, inversionistas, consumidores y familias de todo el país.

La edición Expo Paraguay ARP 2026 cerró con 200 expositores y 1.500 marcas locales, mientras que más de 800.000 personas recorrieron el predio de la ARP.

Estas cifras reflejan la dimensión alcanzada por la exposición y su capacidad para movilizar actividades comerciales, gastronómicas, hoteleras, logísticas y de servicios.

El impacto de la muestra trasciende los días de exposición.

La presencia de empresas, instituciones y visitantes contribuye a posicionar a Mariano Roque Alonso como una plataforma para los negocios y un territorio atractivo para nuevas inversiones.

El boom económico de la última década se refleja también en la llegada de bancos, financieras, concesionarias de vehículos, farmacias, supermercados, inmobiliarias e industrias de autopartes.

De esta manera, la ciudad consolidó una economía diversificada y dejó de depender exclusivamente de su tradición ganadera.

Mariano Roque Alonso representa hoy la evolución de un territorio históricamente vinculado al tránsito de ganado hacia un moderno polo económico.

La Expo Paraguay ARP constituye uno de los principales símbolos de esa transformación y contribuye a proyectar al distrito como una referencia nacional para los negocios, la producción, la ganadería y las inversiones.