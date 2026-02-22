Una industria de alta exigencia

Para Tecnomyl, el aniversario número 35 adquiere un valor profundamente ligado a la capacidad de sostener una identidad firme en medio de escenarios desafiantes.

“Cumplir 35 años en el agro no es cuestión de tiempo, es cuestión de consistencia”, indican.

Desde la empresa destacan que 35 años dentro de una industria como la agroindustrial no se traducen únicamente en permanencia, sino en una validación construida a partir de la resiliencia.

A lo largo de su recorrido, la compañía atravesó ciclos económicos, innovaciones tecnológicas, transformaciones regulatorias y variaciones climáticas, manteniendo inalterable su compromiso con el productor.

Según explican, esta trayectoria representa constancia, adaptación y visión estratégica.

La firma nació con un marcado espíritu emprendedor y con el tiempo se consolidó como una industria, sin perder la cercanía con el campo que definió sus orígenes.

En un entorno donde la exigencia es permanente, sostener el crecimiento se convierte en un indicador claro de solidez institucional.

“En el agro no sobreviven las empresas que improvisan; permanecen las que evolucionan”, afirman.

Esa lógica evolutiva también se refleja en los hitos que delinearon su desarrollo desde los primeros años.

La compañía remarca que su origen industrial fue determinante para construir su posicionamiento actual.

“Tecnomyl nació como industria. Y esa identidad marcó nuestro ADN desde el primer día”, sostienen desde la firma.

Desde sus inicios, la apuesta se centró en la producción nacional mediante infraestructura propia, tecnología y procesos industriales robustos.

Este modelo permitió reducir la dependencia de la importación y, al mismo tiempo, fortalecer capacidades internas orientadas al cumplimiento de estándares de calidad competitivos tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los momentos importantes se encuentra la modernización y ampliación sostenida de la capacidad productiva, acompañando el crecimiento del agro paraguayo.

A ello se sumó la diversificación del portafolio y la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo el desarrollo de biológicos, lo que impulsó una nueva etapa enfocada en la innovación.

La proyección internacional también ocupó un lugar estratégico en la evolución de la empresa.

Hace más de una década se consolidó la operación en Bolivia, mientras que la expansión hacia Brasil, iniciada hace siete años, permitió posicionarse actualmente entre las mayores compañías de insumos agrícolas dentro de uno de los mercados más competitivos del mundo.

“Ser el mayor exportador de insumos agrícolas del Paraguay demuestra que la industria nacional puede competir y liderar en la región”, aseguran.

De acuerdo con la visión institucional, estos avances no responden a episodios aislados, sino a una planificación sostenida basada en inversión permanente, fortalecimiento industrial y una relación cercana con el productor, pilares que explican el recorrido de 35 años dentro de una actividad que exige innovación continua y capacidad de adaptación.