Confiable en un momento de consolidación y expansión

Unicentro atraviesa un momento de consolidación y expansión. “Nos encontramos entre los retailers más relevantes del país en categorías de moda, hogar y lifestyle, con un reconocimiento de marca que se renueva generación tras generación. El consumidor paraguayo nos percibe como una tienda confiable, accesible, moderna y con propuestas para toda la familia, todo esto con un medio de pago propio, la Tarjeta Unicentro, que consolida nuestra relación con los clientes”, resaltó el director de Unicentro, Gabriel Mendelzon.

Además, la digitalización acelerada de los últimos años le permitió a Unicentro ampliar su alcance, combinando la fortaleza de sus tiendas físicas con una estrategia omnicanal robusta, destacó.

“Hoy estamos preparados para crecer y acompañar de forma aún más cercana al cliente, en un mercado cada vez más competitivo y dinámico. En un contexto de cambios acelerados y con casi cuatro décadas en el mercado”, mencionó.

La innovación es un pilar central de la estrategia de crecimiento de Unicentro. Mendelzon enumeró tres niveles de aplicación de esta estrategia. El primero es la experiencia del cliente: tiendas más cómodas, categorización intuitiva, señalética moderna y servicios que simplifican la compra, explicó.

El segundo es la tecnología y digitalización: mejoras en nuestro canal digital, herramientas de gestión de inventario y sistemas que nos permiten responder más rápido a la demanda, dijo.

“Esto se traduce en que el cliente tiene disponibilidad de la última tendencia al unísono con el mercado internacional”, resaltó el director de Unicentro.

El tercer nivel se refiere al producto y tendencias: curaduría constante, alianzas con proveedores estratégicos y desarrollo de líneas propias que anticipan comportamientos del consumidor, según mencionó.

Para Unicentro, innovar no es solo modernizar, sino repensar continuamente cómo podemos servir mejor al cliente, con agilidad y eficiencia.

“La experiencia del cliente es fundamental para nosotros, y nuestro principal valor agregado radica en ofrecer un entorno pensado para hacer que cada visita sea realmente sencilla y agradable. Hemos diseñado espacios más confortables, con una distribución clara y lógica de nuestros productos, acompañada de una señalización moderna que guía al cliente de manera intuitiva”, expresó.

La planificación de inversiones para 2026 de Unicentro contempla tres grandes áreas.

La primera es la expansión. En este punto, Mendelzon mencionó que esperan poder llegar a la fase final de evaluación de zonas para futuras aperturas de tiendas físicas, especialmente en zonas estratégicas del área metropolitana, lo que podría sumar áreas importantes de metros cuadrados a nuestra superficie de ventas, apuntó.

La segunda es de renovaciones. El plan de remodelación prevé intervenir dos tiendas principales, con una inversión importante en cada local, enfocada en fachadas, interiorismo, iluminación LED y señalética moderna, adelantó el directivo.

La tercera área es la tecnología y logística. En este sentido, dijo que continuarán las inversiones en mejoras en sistemas, inventarios, automatización y optimización del centro de distribución.

“Estas inversiones acompañan nuestra visión de construir un Unicentro más moderno, ágil y competitivo”, subrayó.

El principal factor que ha permitido a Unicentro mantenerse vigente a lo largo de casi cuatro décadas es su capacidad de adaptación constante a los cambios sociales, económicos y de consumo, siempre con una visión clara: poner al cliente en el centro de cada decisión estratégica. Esta filosofía ha guiado el crecimiento de la empresa desde su fundación en 1988 hasta la actualidad, afirmó Mendelzon.

Unicentro ha sabido evolucionar su propuesta de valor acompañando los cambios en los hábitos de consumo del paraguayo. Esto se refleja en la expansión de categorías, la actualización permanente del portafolio con tendencias actuales y la diversificación de soluciones, incorporando servicios como gift cards y beneficios complementarios que enriquecen la experiencia de compra. Asimismo, el contacto directo, personalizado y eficiente con cada uno de los clientes es prioridad, indicó.

Esta combinación de adaptación al mercado y foco en el cliente ha permitido no solo atravesar distintas etapas económicas, sino también consolidar a Unicentro como la multitienda líder del país, aseguró.

La innovación ocupa un lugar central y estructural dentro de la estrategia de Unicentro. Ya no es un proyecto aislado ni un complemento, sino un eje transversal que impulsa la competitividad, la eficiencia y el crecimiento sostenible de la empresa.

Innovar implica integrar tecnología, diversificar la oferta, optimizar procesos y, sobre todo, mejorar continuamente la experiencia del cliente, combinando atención personalizada con soluciones modernas. Esta visión ha sido clave para que Unicentro no solo se mantenga vigente, sino que siga liderando el sector del retail en Paraguay.