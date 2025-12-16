37° Aniversario Unicentro
16 de diciembre de 2025 - 01:00

El cliente, en el centro

Gracias a su profundo conocimiento del consumidor local, Unicentro ajusta con rapidez la respuesta a la demanda de cada cliente.
Con un mercado retail en constante transformación, permanecer vigente por 37 años no es solo un logro, es un testimonio de adaptación y visión. Construye confianza y cumple con las expectativas de un consumidor moderno.

Por ABC Color

Esta nueva celebración llega en un contexto de consolidación como un referente nacional, habiendo transitado con éxito el camino de la evolución: desde una tienda tradicional hasta una propuesta moderna que integra moda, lifestyle y soluciones para toda la familia.

En estas casi cuatro décadas, Unicentro amplió su oferta con nuevas categorías y un mix de productos de las tendencias actuales; fortaleció su estrategia digital y colocó la experiencia del cliente en el centro de su operación.

Unicentro es hoy, además, una empresa que combina tradición, innovación y un profundo entendimiento del consumidor paraguayo.

Este consumidor, precisamente, es el gran protagonista del cambio. Más informado, exige rapidez, buena atención y valora intensamente la relación precio-calidad, tendiendo hacia compras más analizadas y una moda versátil.

Ante esto, Unicentro responde integrando de manera natural lo físico y lo digital.

Además, el rol fundamental de colaboradores y proveedores es clave en este recorrido, pilares que han permitido elevar la competitividad y relevancia del surtido.

Como empresa nacional, su impacto va más allá de las ventas: genera empleo, invierte y dinamiza el comercio en varias ciudades, contribuyendo al desarrollo del sector.

Con la mirada en el futuro, la marca se propone seguir modernizándose, integrar más tecnología, expandir su presencia y ofrecer experiencias diferenciales.

Competencia

Con el auge de los marketplaces globales, Unicentro compite fortaleciendo sus ventajas locales, respondiendo de manera directa a las expectativas del consumidor paraguayo.

Su propuesta se basa en rapidez, confianza, cercanía y experiencia, atributos que los marketplaces internacionales no logran replicar a nivel local.

La empresa ofrece servicios inmediatos, como entregas rápidas, retiro en tienda el mismo día y procesos ágiles de cambios o devoluciones, reduciendo tiempos de espera y riesgos asociados a compras internacionales.

Combinando la atención personalizada y humana la marca suma confianza y seguridad en cada compra.

Unicentro impulsa una estrategia omnicanal, integrando tiendas físicas y plataformas digitales para ofrecer una experiencia fluida y conveniente.

La curaduría de productos, la garantía local y las facilidades de pago –incluyendo cuotas, promociones bancarias y beneficios exclusivos– refuerzan una propuesta de valor adaptada al mercado paraguayo.