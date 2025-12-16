El cliente, en el centro

Esta nueva celebración llega en un contexto de consolidación como un referente nacional, habiendo transitado con éxito el camino de la evolución: desde una tienda tradicional hasta una propuesta moderna que integra moda, lifestyle y soluciones para toda la familia.

En estas casi cuatro décadas, Unicentro amplió su oferta con nuevas categorías y un mix de productos de las tendencias actuales; fortaleció su estrategia digital y colocó la experiencia del cliente en el centro de su operación.

Unicentro es hoy, además, una empresa que combina tradición, innovación y un profundo entendimiento del consumidor paraguayo.

Este consumidor, precisamente, es el gran protagonista del cambio. Más informado, exige rapidez, buena atención y valora intensamente la relación precio-calidad, tendiendo hacia compras más analizadas y una moda versátil.

Ante esto, Unicentro responde integrando de manera natural lo físico y lo digital.

Además, el rol fundamental de colaboradores y proveedores es clave en este recorrido, pilares que han permitido elevar la competitividad y relevancia del surtido.

Como empresa nacional, su impacto va más allá de las ventas: genera empleo, invierte y dinamiza el comercio en varias ciudades, contribuyendo al desarrollo del sector.

Con la mirada en el futuro, la marca se propone seguir modernizándose, integrar más tecnología, expandir su presencia y ofrecer experiencias diferenciales.

Competencia

Con el auge de los marketplaces globales, Unicentro compite fortaleciendo sus ventajas locales, respondiendo de manera directa a las expectativas del consumidor paraguayo.

Su propuesta se basa en rapidez, confianza, cercanía y experiencia, atributos que los marketplaces internacionales no logran replicar a nivel local.

La empresa ofrece servicios inmediatos, como entregas rápidas, retiro en tienda el mismo día y procesos ágiles de cambios o devoluciones, reduciendo tiempos de espera y riesgos asociados a compras internacionales.

Combinando la atención personalizada y humana la marca suma confianza y seguridad en cada compra.

Unicentro impulsa una estrategia omnicanal, integrando tiendas físicas y plataformas digitales para ofrecer una experiencia fluida y conveniente.

La curaduría de productos, la garantía local y las facilidades de pago –incluyendo cuotas, promociones bancarias y beneficios exclusivos– refuerzan una propuesta de valor adaptada al mercado paraguayo.