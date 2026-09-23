El buen descanso amplía su alcance con calidad, innovación y producción

“Democratizamos el buen descanso” es para Kröll el principal aporte de la empresa. Cuando la empresa nació en 1996, un buen colchón era considerado un lujo para pocos.

La propuesta buscó cambiar esa realidad y acercar descanso de calidad, entendido como salud y bienestar, a una mayor cantidad de familias paraguayas. La oferta combina productos nacionales de calidad certificada, precios accesibles, financiación y presencia en todo el país.

A esta propuesta se suma un aporte que la empresa considera central: la generación de trabajo formal y el fortalecimiento de la industria paraguaya.

Producción y empleo formal

La operación industrial se concentra en tres plantas modelo ubicadas en Ypacaraí, desde donde se abastece al mercado nacional. Actualmente, toda la producción es comercializada en Paraguay, una señal –según Kröll– de la confianza de los consumidores en los productos fabricados localmente.

La empresa emplea a alrededor de 1.300 colaboradores y sostiene una red comercial de unas 100 tiendas distribuidas en distintos puntos del país. El impacto también alcanza al interior mediante la generación de empleo y una estrategia de inclusión laboral que incorpora a personas con discapacidad y talentos senior mayores de 40 años.

A esto se suma el desarrollo de proveedores locales, la formación de mano de obra y el uso de madera nacional proveniente de fuentes reforestadas responsablemente. Para la compañía, estos factores forman parte de una visión de industria que busca generar valor más allá de la fabricación.

Una mirada puesta en Paraguay

La confianza en el país está vinculada con su propia historia. La empresa nació, creció y se consolidó en Paraguay, apoyada en el talento y el esfuerzo de trabajadores locales. Kröll considera que el crecimiento de la clase media y el interés por construir y mejorar el hogar abren oportunidades para el sector. En ese escenario, la estrategia apunta a transformar a Sueñolar de una marca de somier en un referente de ambientes del hogar y a consolidar a Koala como una marca conveniente y de alcance nacional. La asociación estratégica con Grupo AZETA, concretada en 2025, aporta escala, respaldo e impulso para acelerar el crecimiento y la innovación.

El próximo horizonte

El recorrido comenzó el 21 de septiembre de 1996, en un pequeño taller de Ypacaraí, con la introducción del somier en un mercado donde era casi desconocido. Desde entonces, la empresa creció hasta contar con tres plantas industriales y llegó a exportar a países de la región y a Estados Unidos.

La trayectoria también estuvo acompañada por certificaciones internacionales.

Es Empresa B certificada, mantiene ISO 9001 desde hace más de 20 años y cuenta con ISO 14001, respaldando sus estándares de calidad y compromiso ambiental.

Alianza representa una nueva etapa

Desde 2025, con la incorporación del Grupo AZETA al accionariado, la compañía pasó a integrarse a un ecosistema empresarial. Kröll resalta que el vínculo se sostiene en valores compartidos, como la ética, el compromiso con las personas, el sentido familiar y la apuesta por el desarrollo del país.

La nueva estructura permitirá acelerar proyectos y oportunidades de innovación, manteniendo el carácter nacional de la operación. Para la dirección, crecer en Paraguay no responde únicamente a una estrategia comercial, sino a la convicción de que la expansión puede acompañar el desarrollo económico y social.

El objetivo de regresar a los mercados internacionales permanece en el horizonte.

La experiencia exportadora previa constituye una base para pensar en una internacionalización, mientras la empresa busca ampliar su presencia en el mercado del hogar y seguir acompañando a las familias paraguayas con una propuesta cercana.

“Cercanía que acompaña” resume esa visión. La empresa busca estar presente en momentos de la vida, desde la construcción del primer hogar hasta la renovación de una habitación o la búsqueda de un mejor descanso. Ese vínculo con las familias –sostiene Kröll– forma parte de una identidad construida durante tres décadas.