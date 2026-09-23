Más de 25.000 productos impulsan un nuevo modelo de ferretería hoy

El aporte fue introducir en Paraguay un modelo de ferretería que no existía: el autoservicio asistido.

El formato permite que el cliente recorra los espacios, vea, toque, compare y elija los productos con libertad, mientras recibe asesoramiento cuando lo necesita.

Para Angelo Garay, administrador de Marketing de Ferrex, esta modalidad representó un cambio en la relación entre el consumidor y la ferretería. La propuesta reúne más de 25.000 productos de calidad y diversas alternativas de precio, organizadas en segmentos premium, intermedio y económico.

Así, tanto los profesionales de la construcción como las familias pueden encontrar opciones acordes con sus necesidades.

La finalidad –explica Garay– va más allá de comercializar productos: se busca ayudar a las personas a mejorar sus hogares y, con ello, su calidad de vida. el crecimiento

El desarrollo del modelo estuvo acompañado por una inversión sostenida en infraestructura comercial y logística.

Actualmente, la operación cuenta con alrededor de seis tiendas que suman unos 13.000 metros cuadrados de salón de ventas.

A esta estructura se agrega un centro de distribución en Luque, con 5.000 metros cuadrados, diseñado para respaldar el abastecimiento y acompañar la expansión de la red.

El crecimiento también genera impacto en el empleo y en la actividad empresarial. La compañía cuenta con más de 100 colaboradores formales, impulsa la capacitación permanente sobre sus productos y dinamiza a sus proveedores.

Además, mantiene el compromiso de abrir al menos una tienda por año, contribuyendo al movimiento comercial y al desarrollo urbano de las zonas donde instala sus locales.

Una apuesta que nació en 2015

La historia comenzó el 16 de julio de 2015, con la apertura de la primera tienda en el Paseo Los Laureles.

Ese momento marcó la llegada al país del concepto de ferretería sin mostrador, basado en el autoservicio y en una experiencia de compra más abierta.

La inversión en Paraguay también refleja la confianza de sus accionistas. La alianza entre un grupo ecuatoriano con más de siete décadas de experiencia y el Grupo AZETA, de raíz paraguaya, combina experiencia internacional y conocimiento del mercado local.

Según Garay, existen condiciones favorables en materia impositiva y de recursos humanos, además de un mercado con posibilidades de crecimiento en el segmento de mejoramiento del hogar.

Más tiendas y mayor cercanía

La estrategia de expansión toma en cuenta la demanda, la accesibilidad y la visibilidad de cada zona. La mirada ya no se concentra únicamente en Asunción, sino que incorpora ciudades con alta densidad poblacional y desarrollo urbano constante, donde todavía existe potencial para ampliar la cobertura.

El modelo –señala Garay– ya fue probado y aceptado por el consumidor paraguayo, que adoptó rápidamente una forma diferente de comprar productos de ferretería.

El siguiente paso consiste en profundizar una estrategia de cercanía, acercando nuevas tiendas a más clientes en todo el país y fortaleciendo, al mismo tiempo, los canales digitales.

El respaldo de un grupo local

La relación con el Grupo AZETA forma parte del ADN de Ferrex. Esta pertenencia aporta respaldo institucional, conocimiento del mercado paraguayo y la confianza construida durante décadas.

A su vez, la experiencia de Corporación Favorita suma una visión internacional del rubro y fortalece una plataforma basada en valores como la ética, la institucionalidad y la visión de largo plazo.

Para Garay, esa filosofía también se refleja en la relación con las personas. AZETA está presente en diferentes momentos de la vida cotidiana, lo que le permite conocer necesidades y construir vínculos con clientes, comunidades, locatarios, proveedores y aliados.

En ese contexto, el desafío de Ferrex es continuar creciendo sin perder el enfoque que dio origen al proyecto: facilitar el acceso a productos para el hogar y la construcción, con variedad, precios competitivos y una experiencia que permita al consumidor elegir con mayor libertad.