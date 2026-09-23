Más paraguayos buscan transformar ahorro en inversión y desarrollo

“Acercar el mercado de valores a más paraguayos” es uno de los principales objetivos de Atlas Inversiones, según explicó Gustavo Rivas Masi, gerente general de la firma. La estrategia se basa en que la inversión deje de percibirse como una actividad reservada para unos pocos y se convierta en una alternativa concreta para quienes buscan hacer crecer su patrimonio.

Para el cliente, esto implica mayor acceso y claridad. La compañía apuesta por herramientas digitales para comenzar a invertir de manera ágil y por información transparente sobre el destino y evolución del dinero. En un mercado que todavía necesita avanzar en educación financiera, considera que la cercanía, la simplicidad y la transparencia son claves para ampliar la participación en todo el territorio nacional.

Fondos para la economía real

Uno de los principales mecanismos para canalizar el ahorro son los fondos de inversión, administrados profesionalmente para dirigir recursos hacia proyectos productivos, sectores generadores de empleo y empresas que requieren capital para crecer. Estos instrumentos permiten conocer en qué está colocado el dinero y seguir la evolución del rendimiento. A la par, contribuyen a profundizar y diversificar el mercado de capitales, ofreciendo a las empresas una alternativa adicional al crédito tradicional y a los ahorristas nuevas opciones para obtener rentabilidad. La firma también invierte en tecnología e innovación para simplificar el acceso.

Participación y oportunidades

La visión de la compañía parte de una perspectiva favorable sobre Paraguay. Rivas Masi señaló como fortalezas el grado de inversión, una economía dinámica y un sector privado que busca crecer y profesionalizarse. A su criterio, estas condiciones abren oportunidades para el desarrollo del mercado de capitales. El potencial, sin embargo, todavía es amplio. La cantidad de paraguayos que participa del mercado de valores sigue siendo baja frente a quienes utilizan el sistema financiero tradicional.

Para Atlas Inversiones, esa brecha representa una oportunidad para incorporar nuevos inversionistas, especialmente jóvenes que llegan por canales digitales. En esa línea, la compañía prepara el lanzamiento de una aplicación que busca reducir barreras y facilitar la gestión de las inversiones. La expansión también contempla nuevos fondos y vehículos de inversión fáciles de operar.

Tres años de evolución

Atlas Inversiones nació como parte de la expansión del Grupo Financiero Atlas hacia el mercado de capitales, como casa de bolsa y administradora de fondos. Con apenas tres años de operación, logró posicionarse entre las principales firmas del mercado por volumen operado.

Uno de los hitos de este proceso fue la digitalización de la incorporación de clientes. Actualmente, una persona puede registrarse y comenzar a invertir sin trámites en papel ni necesidad de acudir a las oficinas. Además, la firma desarrolla herramientas para que el cliente tenga mayor autonomía y pueda hacer seguimiento de sus inversiones.

La evolución también alcanza a los fondos mutuos, donde los clientes pueden consultar diariamente el monto invertido, los intereses generados y la tasa, con información clara sobre el comportamiento de su dinero.

El respaldo de una trayectoria

La estrategia combina la agilidad de una compañía joven con el respaldo del Grupo AZETA, con 80 años de trayectoria. Para Rivas Masi, esa historia aporta credibilidad, conocimiento del mercado paraguayo y una visión de largo plazo, especialmente relevante en una actividad donde la confianza constituye un factor esencial. Al mismo tiempo, la pertenencia al grupo implica el desafío de proyectar ese legado desde una organización digital e innovadora. La intención es mantener los valores compartidos y contribuir al crecimiento del país mediante un mercado de capitales más accesible.

Así, los 80 años del Grupo AZETA representan no solo una celebración, sino también una muestra de permanencia, adaptación y compromiso. Desde Atlas Inversiones, el objetivo es llevar ese legado hacia el futuro, ampliando las oportunidades para inversionistas y empresas y fortaleciendo el vínculo entre ahorro, inversión y desarrollo económico.