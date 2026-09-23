Servicios financieros llegan más cerca de cada comunidad del país

“El aporte más significativo de Acapuedo radica en la democratización del acceso a servicios financieros y transaccionales en todo el territorio nacional”, explicó Ronald Ozuna, gerente Comercial de Acapuedo.

La propuesta apunta a conectar a miles de familias paraguayas y comercios locales, facilitando el flujo económico diario y promoviendo una inclusión financiera real, tanto en comunidades urbanas como rurales. Para el consumidor, la apuesta se traduce en practicidad, seguridad y ahorro de tiempo.

La plataforma permite realizar depósitos bancarios, pagos de servicios, giros y transacciones comerciales de manera ágil y transparente, con herramientas tecnológicas orientadas a brindar respaldo y tranquilidad durante cada operación.

Un impulso al microcomercio

El impacto también alcanza a los pequeños y medianos comercios adheridos. Al integrar almacenes, despensas y locales de barrio a la red transaccional, estos establecimientos pueden convertirse en centros de servicios, con el aumento del tráfico de clientes y la generación de nuevas oportunidades de ingresos. La propuesta incorpora, además, un componente de formalización.

Los comerciantes adheridos acceden a una cuenta bancaria para las operaciones de su negocio y su uso personal, mientras reciben capacitaciones y acompañamiento para avanzar en su formalización tributaria. Según Ozuna, este proceso genera empleo directo e indirecto, moviliza capital dentro del circuito formal y contribuye al fisco mediante el cumplimiento normativo y tecnológico.

Tecnología para eliminar barreras

Uno de los hitos destacados por la compañía fue la eliminación de barreras de entrada para el comercio local. Los emprendedores pueden acceder sin costo a una red transaccional y de pagos, sin necesidad de realizar grandes inversiones de capital. La plataforma también fue diseñada para facilitar la autogestión. Puede utilizarse desde una computadora o directamente desde el celular, mientras su integración con la cuenta bancaria permite al comerciante operar las 24 horas, los siete días de la semana, sin depender de terceros. Para Ozuna, este modelo representa un avance en independencia financiera y operativa y consolida el papel de la tecnología en la inclusión financiera.

Confianza para seguir creciendo

La visión de expansión se apoya en la necesidad todavía existente de inclusión y digitalización transaccional. La empresa identifica oportunidades en soluciones omnicanal que integren los entornos físico y digital, en respuesta a un consumidor cada vez más bancarizado y conectado.

Este enfoque combina presencia territorial y herramientas digitales para responder a una realidad en la que las necesidades de pago evolucionan con rapidez. La cercanía física mantiene un papel central, mientras la tecnología amplía las posibilidades de atención y permite que los comercios tengan autonomía para gestionar sus operaciones, fortalecer su actividad y atender demandas.

También observa potencial en el crecimiento de la infraestructura nacional y la expansión comercial hacia distintas regiones del interior. El objetivo es adaptar permanentemente el portafolio, sumar valor a los aliados comerciales y garantizar que más paraguayos tengan una solución de pago cercana.

Ozuna destacó, además, el respaldo del Grupo AZETA, al que definió como un sello de solidez, integridad y trayectoria empresarial, con 80 años vinculados al desarrollo del Paraguay. Esta pertenencia –señaló– permite encarar desafíos tecnológicos con una visión estratégica y compromiso con la innovación.

Cercanía que acompaña

La compañía vincula su propósito con el mensaje “Cercanía que acompaña”, por su presencia cotidiana junto a comerciantes, trabajadores independientes y emprendedores. Al convertir los comercios de barrio en centros de servicios, busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar ingresos para sus familias.

Esa cercanía también se refleja en los vecinos que utilizan estos puntos para realizar depósitos, pagos y giros en sus propios barrios y ciudades, incluso en comunidades rurales alejadas. Así, la propuesta busca acortar distancias, construir vínculos de confianza y acompañar el desarrollo económico de cada comunidad paraguaya.