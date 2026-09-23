Un modelo que genera empleo, formación y nuevas oportunidades

Para Blanca Aveiro, gerente general de Abasto SA, la dimensión social constituye uno de los pilares de la actividad.

Actualmente, las operaciones de Abasto Norte y Abasto Este generan 1.500 puestos laborales, cifra que representa el sustento cotidiano de numerosas familias y evidencia la capacidad de un centro de abastecimiento para producir efectos que exceden su función comercial.

El vínculo con los colaboradores se complementa con acciones educativas. Dentro del predio de Abasto Norte funciona un colegio al que concurren más de 280 alumnos.

También se desarrolla una propuesta del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), que registra alrededor de 1.500 egresados anuales en sus distintas modalidades. A ello se suma una escuela de danzas destinada a hijos de locatarios y trabajadores.

“En Abasto SA, el apoyo a los colaboradores es un objetivo que se cumple”, afirma Aveiro. La frase resume una filosofía que vincula la expansión de la empresa con el crecimiento de las personas. Formación, acompañamiento y posibilidades de ascenso forman parte de una política destinada a fortalecer capacidades y abrir caminos dentro de la propia organización.

Un espacio que conecta a toda la cadena

La propuesta comercial se sustenta en la convergencia de industrias, productores primarios y comerciantes dentro de un mismo ámbito.

La interacción entre estos segmentos crea una dinámica que favorece el movimiento económico y fortalece los vínculos dentro de la cadena.

Por eso, la actividad no se limita a una operación de compraventa: también genera condiciones para que distintas unidades económicas puedan avanzar, invertir y construir nuevas oportunidades.

El esquema funciona como una plataforma para distintos actores. Quien produce obtiene un canal de comercialización; el comerciante accede a una variedad de mercaderías, y el comprador encuentra opciones para sus necesidades diarias.

Para los pequeños agricultores y emprendedores, disponer de un espacio de estas características representa la posibilidad de ampliar mercados, sostener ingresos y consolidar negocios.

Una idea concebida para los pequeños productores

La historia de Abasto Norte comenzó hace 14 años a partir de una visión definida por su director fundador.

Con el tiempo, aquella concepción inicial se transformó en una plataforma de crecimiento para cientos de familias paraguayas.

El resultado más valorado por Aveiro es comprobar que muchas personas que confiaron en la iniciativa consiguieron fortalecer sus actividades y progresar económicamente.

El objetivo era crear un lugar donde los productores pudieran ofrecer directamente sus artículos a los consumidores, disminuyendo la intervención de intermediarios y mejorando las posibilidades de quienes trabajan la tierra.

“El director fundador -Aldo Zuccolillo- nos había dicho que el motivo principal para crear una empresa, como Abasto Norte, es su compromiso por ayudar a los pequeños productores y emprendedores”, recuerda la gerente general.

Ese principio permaneció vigente con el paso de los años y fue asumido por sus herederos, quienes continuaron impulsando una expansión vinculada al propósito original.

La continuidad de esa mirada permitió que el proyecto no quedara limitado a un solo punto geográfico.

El crecimiento alcanzado en el primer establecimiento abrió la posibilidad de trasladar la experiencia a otra región, dando origen a una segunda etapa de desarrollo.

Abasto Este abre una nueva etapa

Hace dos años, la organización inauguró Abasto Este, en Minga Guazú, sobre la ruta PY02, a la altura del Kilómetro 14,5.

La apertura respondió al desempeño alcanzado por la sede inicial y a la oportunidad de atender el creciente movimiento comercial de Alto Paraná.

El establecimiento celebró su segundo aniversario el 14 de junio y actualmente genera empleo para más de 500 trabajadores distribuidos en cuatro bloques comerciales.

Además, recibe diariamente a consumidores provenientes de diferentes puntos del departamento, ampliando el alcance de una propuesta que busca reunir abastecimiento y actividad comercial en un mismo entorno.

Confianza en las condiciones del Paraguay

La decisión de continuar invirtiendo responde, de acuerdo con Aveiro, a condiciones que favorecen la planificación empresarial.

Entre ellas menciona la estabilidad macroeconómica y la abundante disponibilidad de energía eléctrica, dos factores considerados estratégicos para proyectos con perspectiva de largo plazo.

La previsibilidad facilita la definición de nuevas inversiones y permite proyectar operaciones con mayor horizonte.

Por su parte, la disponibilidad energética constituye una ventaja para actividades productivas, industriales y comerciales que requieren infraestructura confiable para crecer.

Bajo esa perspectiva, Paraguay aparece como un territorio con posibilidades de expansión.

El aumento de la actividad económica, la evolución del consumo y la necesidad de contar con canales eficientes de comercialización abren espacios para nuevos emprendimientos.

La apuesta de Abasto Norte y Abasto Este se inscribe en esa visión, buscando acompañar el desarrollo de diferentes zonas del país.

Talento como motor de la expansión

El crecimiento físico de las operaciones está acompañado por una estrategia enfocada en los recursos humanos.

Aveiro explica que dentro del Grupo AZETA se trabaja con objetivos definidos y una estructura moderna, en la que las personas ocupan un lugar central.

La capacitación constituye una herramienta fundamental.

Los colaboradores pueden acceder a cursos y procesos formativos según sus necesidades o solicitudes, mientras que la organización procura generar oportunidades para asumir nuevas responsabilidades y acceder a posiciones superiores.

Este mecanismo permite que la evolución de la empresa también se traduzca en movilidad profesional.

Cuando aparecen nuevos puestos, como consecuencia de la ampliación de actividades, quienes ya conocen la cultura y los procesos internos cuentan con posibilidades de avanzar.

Una confianza construida con hechos

Otro elemento destacado por Aveiro es la confianza acumulada por el Grupo AZETA durante su trayectoria.

Desde su perspectiva, este valor no surge de un discurso, sino de comportamientos sostenidos: coherencia, honestidad y decisión de actuar correctamente, aun ante escenarios complejos.

Esa credibilidad se expresa en los vínculos cotidianos con empleados, productores, locatarios, comerciantes y compradores.

También está presente en la continuidad de una filosofía empresarial que conserva el propósito planteado por el fundador y busca proyectarlo hacia nuevas generaciones.

El desafío consiste en sostener esa identidad a medida que aumentan las operaciones.

La experiencia de Minga Guazú demuestra que es posible ampliar la presencia territorial sin abandonar la relación cercana con los actores que forman parte del modelo.

El recorrido evidencia, además, que la infraestructura puede convertirse en una herramienta de integración.

Cuando un establecimiento reúne oferta, servicios y capacitación, crea un entorno donde las relaciones comerciales pueden transformarse en vínculos duraderos.

Esa combinación amplía el alcance de la iniciativa y permite que sus beneficios alcancen a sectores diversos, desde quienes producen hasta quienes consumen, fortaleciendo las comunidades donde opera.

Más allá del abastecimiento

La trayectoria de Abasto Norte y Abasto Este permite observar el impacto de una iniciativa comercial desde una perspectiva más amplia.

Los puestos laborales, las aulas, los programas de capacitación, la escuela de danzas, los pequeños productores y los comerciantes integran una misma red de valor.

Cada componente cumple una función diferente. El empleo aporta estabilidad a los hogares; la educación fortalece capacidades; la capacitación mejora posibilidades laborales, y la actividad comercial conecta bienes con consumidores.

En conjunto, estas acciones generan un efecto multiplicador sobre las comunidades vinculadas.

También existe una dimensión económica que se proyecta hacia proveedores, transportistas, productores y prestadores de servicios.

Cada jornada de actividad moviliza personas, mercaderías y recursos, reforzando una cadena que tiene incidencia sobre numerosos sectores.

Evolucionar sin perder el propósito

Después de 14 años, el proyecto mantiene el desafío de crecer sin alejarse de la razón que impulsó su nacimiento.

La expansión hacia Alto Paraná, el fortalecimiento de los programas formativos y la atención permanente a los colaboradores muestran una estrategia que busca combinar resultados empresariales con oportunidades para su entorno.

La evolución del consumo también plantea nuevas exigencias. La frescura de los alimentos, la variedad, la atención personalizada y la cercanía continúan siendo atributos relevantes, mientras aparecen nuevas herramientas y hábitos que obligan a adaptar los formatos comerciales.

En ese escenario, Abasto Norte y Abasto Este enfrentan el futuro desde una identidad construida sobre relaciones de largo plazo.

El modelo que comenzó como una respuesta para acercar productores y consumidores hoy reúne empleo, educación, emprendimiento y comercio.

Su próxima etapa dependerá de conservar esa conexión y, al mismo tiempo, identificar nuevas posibilidades para que productores, trabajadores, comerciantes y familias puedan seguir creciendo juntos.