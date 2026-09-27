ABC: periodismo, libertad y compromiso con la ciudadanía

A través de un recorrido por su historia y plataformas, ABC ratifica su compromiso con la ciudadanía. Desde la resistencia bajo la dictadura hasta la innovación digital, el medio consolida su liderazgo comunicacional en todo Paraguay.

En el dinámico escenario de los medios en Paraguay, ABC se erige como una institución de referencia obligada, cuyo trayecto entrelaza la evolución tecnológica con la defensa de los valores democráticos nacionales. Como parte del Grupo Azeta, este medio ha consolidado un modelo corporativo donde la calidad informativa, la objetividad periodística y el resguardo de la libertad de expresión constituyen las directrices fundamentales de su labor diaria frente a la sociedad.

En ese sentido, ¿cuál es el aporte más importante de la empresa a la sociedad y la economía paraguaya? ¿Qué le aporta la empresa al consumidor paraguayo?

La organización destaca el resguardo del derecho a informarse mediante un periodismo ecuánime y riguroso. En palabras de Roberto Sosa, gerente de Redacción Impresa, la entidad mantiene su compromiso de “informar con ecuanimidad y defendiendo siempre la libertad de expresión, y exponiendo los casos de corrupción más emblemáticos en la historia reciente de nuestro país”, proveyendo a los ciudadanos de herramientas analíticas para ejercer una ciudadanía plena y responsable.

Aporte tangible

En lo que respecta al aporte tangible de la empresa a la economía nacional, ABC resalta su rol como generador de empleo formal calificado y su apuesta sostenida por la profesionalización del sector comunicacional.

La estructura organizativa del medio no solo dinamiza la economía de servicios e industrias gráficas, sino que fomenta una cultura corporativa de capacitación continua para su plantel de periodistas, lo que eleva los estándares del mercado laboral e institucional local.

Las principales razones de la empresa para creer en el Paraguay se fundamentan en su confianza en la ciudadanía y en los valores morales de su gente para impulsar el progreso social.

“Para ABC, el país representa un territorio de oportunidades donde el fortalecimiento democrático y la participación civil activa son motores que justifican una inversión constante en el desarrollo de plataformas informativas sólidas, éticas e independientes”, remarca Roberto Sosa.

Estas cuestiones están fuertemente vinculadas con el desafío constante de la innovación y la adaptación a las demandas de las nuevas generaciones.

“El crecimiento del medio responde a la necesidad de acompañar los procesos sociales locales y proyectar la realidad paraguaya a nivel internacional, ofreciendo contenidos dinámicos que se adecuan de forma permanente a los cambiantes hábitos de consumo de información”, destaca el gerente de Redacción Impresa.

Historia de resiliencia

Al abordar los hechos más relevantes de su trayectoria institucional, destaca de forma ineludible su origen histórico.

ABC se inició formalmente el 8 de agosto de 1967 con la fundación del diario impreso ABC Color –un emprendimiento liderado por el empresario Aldo Zu-

ccolillo–, que irrumpió en el mercado paraguayo como una profunda innovación técnica y gráfica para la época, introduciendo procesos de impresión en color y un sistema de distribución de alcance verdaderamente nacional que rompió el aislamiento informativo del interior.

La defensa irrestricta de la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información situaron al periódico en una posición de confrontación directa frente al régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner.

Esta persistente tensión política y el acoso estatal sistemático culminaron el 22 de marzo de 1984, fecha en la que el Ministerio del Interior decretó la clausura por tiempo indefinido del diario, sumiendo al país en un periodo de censura forzosa que duró cinco años.

Este proceso represivo estuvo marcado por reiteradas detenciones de miembros clave de la redacción por cumplir con su labor informativa. Entre los casos más notorios figuran el arresto del secretario general de Redacción, Roberto Thompson, el 11 de noviembre de 1968; la detención de Francisco Talavera en junio de 1972, el arresto de Miguel Ángel Curiel en diciembre de ese mismo año, y las sucesivas prisiones sufridas por el reportero y columnista Alcibiades González Delvalle en los años 1979, 1980 y 1983, y otros, además de las detenciones del propio director Aldo Zuccolillo.

Tras la caída de la dictadura, el periódico concretó su histórica reapertura el 22 de marzo de 1989, restableciendo de manera inmediata su compromiso de control y fiscalización del poder público en los albores de la transición democrática. Este retorno no solo significó la restitución del diario impreso en las calles, sino la reafirmación del periodismo de investigación como un bien público indispensable para la transparencia institucional del Paraguay.

El advenimiento de la era digital representó una nueva frontera de innovación que la empresa lideró con el lanzamiento de ABC Digital el 9 de julio de 1996.

Este paso convirtió a ABC en una empresa periodística pionera de internet en el país, ofreciendo una actualización informativa constante que expandió de forma exponencial las audiencias tradicionales del papel hacia la inmediatez y la globalización que exige la red de redes.

Evolución y diversificación

En consonancia con su evolución como multiplataforma, el holding se expandió hacia la radiofonía con el inicio de transmisiones de Radio ABC Cardinal el 1 de enero de 2016, consolidándose rápidamente como la señal de amplitud modulada (AM) más potente del país en el dial 730 AM. De acuerdo a la historia, la frecuencia fue utilizada desde el 6 de enero de 1950 bajo el nombre de Radio Guaraní. El 7 de mayo de 1991 fue renombrada como Radio Cardinal y desde el 1 de enero de 2016 como Radio ABC Cardinal, tras ser adquirida por Editorial Azeta SA.

Posteriormente, en marzo de 2021, la emisora amplió su cobertura técnica e inauguró su señal en la frecuencia 107.1 FM para Ciudad del Este, Alto Paraná. El espectro audiovisual del grupo se consolidó de manera definitiva el 7 de agosto de 2017 con el nacimiento de la señal de televisión ABC TV. Concebido como una extensión audiovisual directa del histórico diario impreso fundado en 1967, el canal de televisión integró el rigor analítico de la prensa escrita con el dinamismo y la cobertura en vivo de la televisión informativa contemporánea.

Para diversificar su oferta radiofónica con opciones de esparcimiento de alta calidad, el multimedios propició el regreso al dial de la emblemática emisora Cardinal Romance el 20 de octubre de 2025. Emitiendo en la frecuencia 98.5 FM bajo el lema “donde las emociones suenan”, la señal se especializa en música romántica y completa una grilla de contenidos diseñados para acompañar las distintas facetas del acontecer cotidiano de la población.

Nuevas plataformas

En la actualidad, ABC Streaming y la presencia activa en redes sociales de gran repercusión como Facebook, Instagram, Tik-

Tok, LinkedIn y X coronan el proceso de innovación comunicacional del conglomerado.

“Estas herramientas permiten interactuar en tiempo real con las audiencias, asegurando una distribución fluida de información verificada y de alta calidad para todas las generaciones, tanto dentro del territorio nacional como para la comunidad de paraguayos en el exterior”, sostiene Roberto Sosa. Al reflexionar sobre el significado de formar parte del Grupo Azeta, la dirección de ABC subraya los valores de confianza, ética e institucionalidad que definen al holding empresarial. Pertenecer a este importante grupo representa un sólido respaldo de gobernanza corporativa, transparencia y autonomía financiera, lo cual faculta al medio a actuar con total independencia respecto al poder político de turno en salvaguarda de la credibilidad construida a lo largo de décadas.

En relación con los mensajes del holding, ABC se identifica plenamente con el principio de “Raíz paraguaya para el desarrollo y la libertad”. Esta identificación responde a que el medio ha crecido de manera conjunta con la historia del Paraguay, entendiendo que el desarrollo económico y social sostenible es inseparable de la defensa de la democracia y del derecho fundamental a la libertad de expresión, pilares esenciales para la libre iniciativa y el progreso armónico de todas las comunidades.

Desafíos y visión de futuro

El futuro de esta multiplataforma se proyecta con base en el constante desafío de capacitar a su personal y mantener la calidad que ha distinguido su labor comunicacional en el país.

Bajo una gestión profesional y transparente, la organización se prepara para continuar liderando el mercado periodístico, asumiendo la evolución tecnológica no como un fin en sí mismo, sino como un canal para potenciar su misión socializadora de informar con veracidad. Al vislumbrar las próximas décadas de labor periodística en el país, el jefe de Redacción, Roberto Sosa, comparte un sentido y firme mensaje que invita a mantener viva la fe en el porvenir.

Sosa concluye que, pese a las coyunturas complejas, el diario continuará vigente gracias a su inquebrantable vocación democrática, afirmando con optimismo: “Seguimos teniendo fe en la patria y, sobre todo, fe en la ciudadanía, en sus valores morales y cívicos, para forjar un futuro mejor para las próximas generaciones”.