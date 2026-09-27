Conectividad e innovación impulsan el desarrollo digital del país

El aporte estratégico de la compañía se centra en conectar y entretener a las personas para mejorar su calidad de vida. Para ello, sostiene un despliegue de infraestructura móvil y extensos tendidos de fibra óptica que permiten ampliar la cobertura tanto en zonas urbanas como rurales. Esta expansión –sostiene Jenkins– contribuye a impulsar la competitividad, la productividad y el desarrollo socioeconómico del país.

La propuesta para el consumidor paraguayo se articula bajo un modelo convergente que integra móvil, internet, televisión y servicios financieros. La oferta combina conectividad de alta velocidad y telefonía móvil con entretenimiento mediante Flow, plataforma de TV y contenidos. A esto se suma Personal Pay, cuyo ecosistema facilita transacciones digitales seguras y promueve la bancarización e inclusión financiera de miles de personas.

El impacto económico también se refleja en la generación continua de puestos de trabajo directos e indirectos en distintos puntos del territorio nacional. La conectividad, además, favorece la productividad empresarial y permite que personas y organizaciones accedan a herramientas que acompañan sus actividades cotidianas.

Jenkins resalta, igualmente, el peso de la inversión privada en infraestructura crítica. El despliegue progresivo de redes móviles y fijas, junto con la expansión de la fibra óptica al hogar, fortalece la columna vertebral tecnológica del país y prepara las condiciones para responder a una demanda de datos cada vez mayor.

Una apuesta de largo plazo

La confianza en Paraguay se sustenta, según la compañía, en la estabilidad macroeconómica y en un clima de negocios favorable para la inversión privada de largo plazo. Este escenario ofrece previsibilidad para encarar proyectos de gran envergadura vinculados con tecnología y conectividad.

Otro factor estratégico es el bono demográfico, caracterizado por una población joven y digitalmente activa. Esta composición genera una demanda creciente de conectividad, digitalización y herramientas tecnológicas, tanto en los hogares como en el segmento corporativo.

El crecimiento hacia nuevos servicios

La visión de crecimiento apunta a liderar la transformación digital a partir del aumento sostenido del consumo de internet y datos. La necesidad de mayor capacidad y velocidad abre oportunidades para ampliar cobertura y fortalecer las redes.

La estrategia también contempla acelerar la convergencia entre entretenimiento, IPTV y streaming mediante Flow; desarrollar soluciones para el segmento B2B, orientadas a digitalizar pymes y grandes empresas, y consolidar el ecosistema de inclusión financiera digital.

La evolución del mercado exige, además, una mirada permanente sobre las nuevas necesidades de los usuarios. El crecimiento del tráfico de datos, la incorporación de soluciones digitales y la búsqueda de experiencias integradas plantean desafíos que requieren capacidad de inversión y adaptación.

En este contexto, la infraestructura deja de ser únicamente un soporte para convertirse en un activo estratégico que facilita nuevas formas de comunicación, entretenimiento, trabajo y acceso a servicios, acompañando la transformación de la sociedad paraguaya en los próximos años.

Hitos que marcaron el mercado

En su trayectoria, uno de los principales hitos ocurrió en 2004, cuando Personal se convirtió en la primera operadora en lanzar una red GSM en Paraguay. El avance marcó el paso de la tecnología analógica a la digital en las telecomunicaciones locales.

Posteriormente, en 2015, llegó el lanzamiento comercial de la red 4G LTE, mientras que entre 2018 y 2019 se consolidó la oferta convergente con la integración de Flow.

Raíz local y visión de futuro

Para Jenkins, formar parte del Grupo AZETA representa contar con un respaldo institucional arraigado en la historia y el desarrollo del Paraguay.

Esta pertenencia aporta conocimiento del mercado local y permite alinear las estrategias comerciales con el progreso económico y social.

En esa línea, la identidad de Personal se vincula con sus raíces paraguayas, la búsqueda de desarrollo y libertad, y una visión de futuro que, según el ejecutivo, coincide con los principios y la mirada estratégica del Grupo AZETA.