Creer en Paraguay. Crecer con Paraguay

Nuestra manera de crecer se sostiene en valores que nos acompañan desde nuestros comienzos: la confianza, la ética, la institucionalidad y una mirada de largo plazo.

Creemos también en una forma cercana de hacer empresa, fortaleciendo relaciones duraderas con nuestros clientes, colaboradores, proveedores, aliados y las comunidades de las que formamos parte.

Hoy, la diversidad de nuestras empresas, capacidades e infraestructura nos permite conectar sectores, generar sinergias e impulsar nuevas posibilidades para el desarrollo del país.

80 años nos trajeron hasta acá

Somos un grupo empresarial paraguayo fundado por Aldo Zuccolillo y construido a partir del trabajo, la visión de futuro y el compromiso con el desarrollo del país.

Nueva Americana

En 1946, decidimos potenciar el mercado local con una propuesta de soluciones de ferretería. Así nació Ferretería Americana en el microcentro de Asunción.

Con el paso del tiempo, la oferta se amplió a servicios y artículos para el hogar.

La firma se consolidó como una de las pioneras del modelo de tiendas por departamentos en el Paraguay bajo el nombre de Nueva Americana.

Azenta

Más tarde surgió Pety SA para impulsar el desarrollo inmobiliario profesional.

Hoy, convertida en Azenta, la compañía concibe, estructura y materializa proyectos inmobiliarios con una mirada integral y visión estratégica.

ABC

A finales de los años 60 empezó un nuevo capítulo, un compromiso con la transparencia y la búsqueda de la democracia.

Se abrió ABC en el año 1967, el primer diario a color, en medio de la dictadura. Entonces, logró instalarse como líder de los medios impresos en el país. Su postura crítica le valió el cierre en el año 1985; pero tras la apertura democrática volvió a las calles en 1989.

Con el correr de los años crecería hasta convertirse en el principal conglomerado multimedio del Paraguay compuesto también hoy por una web (www.abc.com.py), un canal de televisión (ABC TV), dos estaciones de radio (ABC Cardinal 730 AM y Cardinal Romance 98.5 FM), un canal de streaming (ABC Stream) y presencia en las redes sociales (Facebook, X, Instagram), superando el millón y medio de seguidores en cada una de ellas.

Inmobiliaria del Este

En 1969 se fundó Inmobiliaria del Este. En sus inicios, su actividad principal era la venta de inmuebles propios, pero la creciente demanda de terrenos impulsó a la empresa a ampliar su gestión hacia la administración de propiedades de terceros.

Con más de cinco décadas de trayectoria, cuenta con más de 300 loteamientos propios, 290 urbanizaciones de terceros y más de 20.000 títulos de propiedad otorgados, alcanzando en su historial 165.000 lotes vendidos.

Atlas

En 1989, Cristal Financiera abrió sus puertas y, casi una década después, se convirtió en Financiera Atlas, ya como parte de AZETA, y hoy Banco Atlas.

El banco cuenta con más de 550 colaboradores y 28 sucursales distribuidas estratégicamente en las regiones Central, Chaco, Norte, Sur y Este del país.

Con más de 250.000 clientes y US$ 2.108 millones en activos, desarrolla una propuesta integral de productos y servicios financieros para personas y empresas.

Como parte de su evolución, también inició sus actividades como emisor de capital abierto y participante del mercado de valores.

A lo largo de los años, ha acompañado a más de 4.000 familias a cumplir el sueño de la vivienda propia.

Posteriormente, se incorporaron Atlas Inversiones y Atlas Seguros, ampliando la propuesta de servicios del Grupo Financiero Atlas.

delSol y Mariscal

A mediados de los años 90, AZETA abrió un nuevo capítulo en la manera de encontrarnos, compartir y vivir la ciudad.

Con la llegada de delSol, el primer shopping del Paraguay, y posteriormente de Mariscal, nacieron dos nuevos polos comerciales que impulsaron el desarrollo de Asunción, atrajeron inversiones y acompañaron la llegada al país de importantes marcas nacionales e internacionales. delSol hoy recibe aproximadamente 980.000 visitantes al mes y continúa evolucionando para ofrecer nuevas experiencias de moda, gastronomía, entretenimiento, servicios y bienestar.

Mariscal, por su parte, recibe alrededor de 500.000 visitantes mensuales y se consolidó como un espacio conectado profundamente con su comunidad y con la identidad de su entorno. Ambos centros comerciales contribuyeron a transformar los hábitos de consumo y socialización, dinamizaron el desarrollo inmobiliario, comercial y empresarial de sus zonas de influencia y crearon nuevas formas de encuentro entre las personas.

Mercurio

Optando por nuevos sectores en los cuales evolucionar, se originó Mercurio dentro del sector gráfico.

Desde 1997 satisface el mercado de packaging y editorial. Gracias a la tecnología en maquinaria de primer nivel potenciada por un plantel humano altamente capacitado, se logró posicionar como uno de los referentes del área de imprenta.

Personal

Guiada por el propósito de crear nuevas conexiones entre las personas, Personal fue pionera al desplegar la primera red digital de Paraguay en 1998.

Hoy, presente en más de 2 millones de hogares, la marca evoluciona continuamente para acortar la brecha digital y llevar oportunidades de trabajo, educación y desarrollo a todo el país.

Este compromiso se consolida a través de un ecosistema convergente que integra conectividad de alta velocidad, la mejor experiencia de entretenimiento en Flow y soluciones de inclusión financiera con Personal Pay, transformando la vida cotidiana de los paraguayos.

Vanguardia Agronegocios

Más tarde, en el 2003, el Grupo conquistó un nuevo sector, el agro industrial, con la fundación de Vanguardia Agronegocios, enfocada en la producción de alimentos de manera responsable.

Aporta valor de manera comprometida mediante fuentes de empleo y con proyectos educativos de formación integral de jóvenes en las comunidades de Arroyos y Esteros.

Vanguardia Agronegocios sigue apostando por la expansión del negocio, con el objetivo de llegar a más de 15.000 hectáreas de cultivo, priorizando su impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades cercanas.

Shopping Mariano

En el 2010 se amplió la oferta comercial y de servicios con la propuesta de Shopping Mariano, el cual acompañó el desarrollo de una de las zonas con mayor afluencia.

Cuenta con diversos comercios gastronómicos, de entretenimiento y de retail, los cuales son visitados por 280.000 personas, aproximadamente.

Avanza

Alineada con el principal propósito de AZETA de potenciar puestos de trabajo con talento local, Avanza se sumó al Grupo como una empresa global de BPO especializada en outsourcing de procesos y servicios de negocio.

Desde 2011, acompaña a las empresas con soluciones que integran tecnología y talento para transformar operaciones y potenciar resultados.

Con un equipo de más de 1.100 profesionales, Avanza se consolida como un socio estratégico integral.

Su portafolio abarca soluciones flexibles y escalables en áreas clave como Contact Center, Compra de Cartera morosa, Outsourcing de Cobranzas, Back Office, Retail & Trade Marketing, Transformación Digital y Outsourcing de RRHH.

La compañía adapta su modelo a las demandas del mercado, respaldando su excelencia operativa y la protección de datos con las certificaciones internacionales ISO 9001 e ISO 27001.

Abasto Norte

Contribuyendo a la expansión de Limpio y alrededores, nace el primer Mercado de Abasto privado del Paraguay, brindando nuevas oportunidades para productores, comerciantes y emprendedores: el Abasto Norte, que se consolidó en 2012 con una inversión superior a US$ 10.000.000.

A la fecha, atiende 650.000 clientes por mes dentro de sus 330 locales comerciales que cuentan con aproximadamente 1.500 trabajadores.

El centro de abastecimiento también se ocupa de la formación de la gente, impartiendo cursos en diferentes modalidades, a través del SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional).

Asimismo, dispone de un centro educativo donde se forman 280 niños del nivel primario y una escuela de danza para niñas. Siguiendo con su involucramiento por la mejora del medio ambiente, posee una planta de tratamiento en el establecimiento.

Ferrex

En relación con la venta minorista, Ferrex entrega un extenso catálogo de productos de ferretería, hogar y construcción.

Desde su apertura en 2015, ya sumó seis locales, posicionándose como una empresa líder en el ámbito del autoservicio ferretero y mejoramiento del hogar.

Abasto Este

Debido al éxito del Mercado de Abasto en el norte de Central, en 2024 se replicó el mismo sistema con el Abasto Este, en Minga Guazú, en Alto Paraná.

Al mes recibe 100.000 visitantes dentro de los bloques industriales de alimentos, carnicerías, productos secos, farmacias, entre otros servicios y comercios. Consta de cuatro bloques, entre ellos un patio de comidas.

Biggie

En ese mismo año, Biggie se sumó al Grupo, marcando una nueva etapa en su historia y potenciando su plan de crecimiento y expansión. Esta incorporación fortalece el propósito de potenciar un modelo basado en la cercanía, la conveniencia y la disponibilidad, y a través de Biggie Farma, lleva ese mismo modelo a la salud: más cerca de las personas, cuando más lo necesitan.

Hoy, como reflejo de esa evolución, Biggie gestiona más de 5.000.000 de transacciones al mes.

Plaza Norte

En el 2025 se dio lugar a un nuevo shopping, Plaza Norte, en la ciudad de Limpio, sumando nuevas experiencias de compra e impactando a más de 200 trabajadores.

Acapuedo

Ese mismo año, Acapuedo llegó a Azeta, una red digital de pago, liderada por un equipo con experiencia en mercado nacional e internacional en búsqueda de mejoras continuas para llevar una solución respaldada tecnológicamente.

Grupo Sueñolar

En la más reciente adquisición se unió el Grupo Sueñolar, líder paraguayo dedicado a la fabricación y venta de productos para el hogar con más de 1.000 colaboradores, certificación de Empresa B y 30 años de trayectoria.

Azeta Mandatos y Servicios

En 2016, Azeta Mandatos y Servicios inició sus operaciones, facilitando así la centralización y optimización de distintos servicios dentro de las empresas del Grupo.

Desde esta unidad se articulan procesos administrativos, financieros, tecnológicos y operativos, permitiendo aprovechar recursos compartidos, estandarizar metodologías y generar eficiencias a escala.

De esta manera, fue evolucionando de una función de soporte hacia una estructura transversal que acompaña y potencia el funcionamiento de las empresas del Grupo.

Un legado que contribuye y contribuirá al país

Hoy cumplimos 80 años de creer en Paraguay y crecer con Paraguay, invirtiendo, generando empleo, desarrollando empresas y acompañando las transformaciones del país.

Este aniversario nos invita a reconocer todo lo construido, pero también a proyectar lo que viene: nuevos mercados, nuevos negocios, nuevas capacidades y grandes proyectos que seguirán ampliando nuestro alcance.

Además de reconfirmar nuestro compromiso como aportantes al sistema formal del país y al crecimiento de ciudades y comunidades, promoviendo un desarrollo sostenible desde lo económico, lo social y lo ambiental.

Decidimos apostar por lo más valioso del Paraguay: su gente. Creímos en el talento paraguayo, en las ideas nacidas acá y en la posibilidad de generar desde adentro el impacto que buscábamos.

Generaciones de colaboradores hicieron posible cada etapa de este recorrido, aportando su conocimiento, su trabajo y sus ideas a iniciativas que hoy forman parte del día a día de la gente.

El talento sigue siendo una de las principales fuerzas detrás de nuestra evolución.

Con el tiempo, este recorrido se tradujo en 21 empresas, 8 rubros, más de 12.000 puestos de trabajo, más de 2 millones de clientes y un aporte al fisco y a la seguridad social de US$ 62,8 millones.

En los últimos 10 años, se invirtieron US$ 517 millones en proyectos que acompañaron el desarrollo del país.

Continuamos haciendo crecer este legado con la misma convicción con la que empezamos, innovando, ampliando nuestros servicios y encontrando nuevas formas de contribuir al progreso del país.

Una firme visión de futuro

Cada una de las empresas que fue sumándose a lo largo del tiempo representa una nueva expresión de una misma forma de crecer: reconocer oportunidades, desarrollar capacidades, evolucionar junto con las personas y apostar por sectores capaces de generar valor al país.

Por eso, este aniversario significa contar con una base más sólida para seguir avanzando.

Todo lo construido es también la base sobre la que proyectamos nuestro futuro.

Seguimos fortaleciendo nuestras empresas, explorando nuevos caminos y capacitándonos para continuar el crecimiento que todavía está por venir.

Planeamos invertir de 2026 a 2029 más de 600 millones de dólares en los planes de expansión de las empresas: la ampliación de Torres del Sol, el Centro de Distribución de Biggie, la ampliación de Mariano, un Complejo Residencial en Luque y el Bloque C de Mariscal.

Queremos seguir creciendo junto con el Paraguay, fortaleciendo lo que construimos y abriendo nuevos caminos para lo que viene.

Creyendo en lo que podemos construir desde acá y superando lo que somos capaces de hacer juntos.

Este recorrido pertenece a un Grupo, pero también a 21 empresas, cada una con su propia identidad y su propia voz.

En las próximas páginas, los invitamos a conocerlas y descubrir cómo, desde distintos sectores, contribuyen al desarrollo del país.