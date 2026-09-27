Finanzas al servicio del crecimiento con visión de largo plazo

Detrás de cada crédito, inversión o solución financiera existe una persona que busca concretar un proyecto, una empresa que quiere crecer o una familia que pretende alcanzar un objetivo.

Desde esa perspectiva, el rol del Banco Atlas consiste en brindar el respaldo necesario para que esas iniciativas puedan desarrollarse y convertirse en oportunidades concretas.

“El principal aporte de Banco Atlas es generar oportunidades a través de las finanzas”, señaló Hernando Lesme, gerente general, quien destacó que el financiamiento permite invertir, producir, expandirse, generar empleo y transformar una oportunidad en un proyecto concreto.

Actualmente, la entidad acompaña a más de 248.000 clientes en todo el país, con una cartera diversificada y soluciones dirigidas a diferentes etapas y necesidades.

A este alcance se suma el proceso de digitalización, que permite ampliar el acceso y hacer que los servicios financieros sean cada vez más simples, ágiles y accesibles.

Una apuesta sostenida por el Paraguay

La visión de crecimiento de la entidad está estrechamente vinculada con el desarrollo del país.

Para Lesme, Paraguay ha construido bases sólidas durante las últimas décadas y ha demostrado capacidad para generar oportunidades, atraer inversiones y consolidar un sector privado cada vez más dinámico.

Sin embargo, considera que el principal activo está en las personas que emprenden, invierten, generan empleo y encuentran nuevas formas de hacer las cosas.

Esa capacidad, sostiene, constituye una de las razones para continuar apostando por el mercado paraguayo.

“Entendemos que nuestro propio crecimiento solo tiene sentido si está acompañado por el crecimiento del país”, afirmó.

Bajo esa premisa, la mirada apunta al largo plazo, con inversiones en tecnología, talento e innovación para anticiparse a las nuevas necesidades de los clientes y participar activamente de las oportunidades que Paraguay tiene por delante.

Una propuesta financiera más integral

Un hito dentro de esta evolución fue la creación de Atlas Seguros y Atlas Inversiones, filiales que permitieron ampliar la propuesta de servicios y acompañar a los clientes mediante una oferta financiera más integral.

Según Lesme, esta expansión no significó solamente sumar nuevos negocios, sino complementar capacidades y generar mayor valor para personas y empresas.

De esta manera, se consolidó el Grupo Financiero Atlas, fortaleciendo su capacidad para responder a distintas necesidades financieras.

Ocho décadas de trayectoria

La pertenencia a un grupo empresarial con ocho décadas de historia también representa un elemento central para la entidad. Lesme considera que esta trayectoria implica responsabilidad y, al mismo tiempo, una fortaleza.

La responsabilidad surge de pensar en el largo plazo y en el impacto de cada decisión, mientras que la fortaleza se relaciona con una cultura empresarial construida sobre la confianza, el trabajo, la visión de futuro y el compromiso con Paraguay.

Los 80 años de AZETA –sostiene– demuestran que las empresas que perduran son aquellas capaces de adaptarse a los cambios sin perder de vista sus principios.

Cercanía que acompaña

En ese marco, “Cercanía que acompaña” resume una parte esencial de la identidad de Banco Atlas.

La relación con los clientes –explica Lesme– va mucho más allá de una transacción: implica estar presentes en decisiones importantes y comprender las necesidades de cada etapa.

La cercanía significa conocer esas necesidades, estar disponibles y ofrecer soluciones que agreguen valor.

También supone evolucionar junto con los clientes, cuyas expectativas cambian con el tiempo.

La apuesta –concluye– es construir relaciones de largo plazo basadas en conocimiento, confianza y capacidad de acompañamiento.