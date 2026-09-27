Innovación, talento y crecimiento marcan el rumbo empresarial

Para Piris, uno de los principales aportes de Avanza es la creación de oportunidades de empleo formal y el desarrollo del talento paraguayo.

La compañía cuenta con más de 1.100 colaboradores y orienta su estrategia a facilitar el acceso al primer empleo, además de apoyar a madres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad.

“Detrás de cada interacción, mensaje o gestión exitosa existe un equipo comprometido que trabaja para ofrecer un servicio de excelencia”, sostuvo.

En esa línea, la capacitación, la innovación y la tecnología forman parte de una plataforma de crecimiento profesional que busca fortalecer las capacidades de sus colaboradores.

La propuesta también se extiende al consumidor, mediante procesos ágiles, personal capacitado y distintos canales de comunicación.

El objetivo es resolver necesidades con rapidez y eficiencia, mejorando la experiencia de atención.

Servicios para elevar la competitividad

A través de soluciones de Business Process Outsourcing (BPO), Contact Center, Recursos Humanos, Retail & Trade Marketing, Transformación Digital, Cobranzas y compra de cartera morosa, Avanza acompaña a empresas nacionales e internacionales en la optimización de sus procesos.

Según Piris, la tercerización de actividades estratégicas permite a las organizaciones optimizar costos, mejorar su productividad y concentrarse en su negocio principal. De esta manera, el impacto de los servicios trasciende a cada cliente y contribuye al fortalecimiento del ecosistema empresarial. La compañía también ha desarrollado una mirada internacional.

Actualmente exporta servicios a mercados como Argentina, Chile, China, España, Francia y Costa Rica, entre otros destinos, apoyándose en profesionales paraguayos preparados para responder a estándares internacionales.

Una plataforma con visión regional

La apuesta por Paraguay se sustenta, según Piris, en el potencial de crecimiento del país, su población joven y talentosa, la estabilidad económica y un ambiente favorable para la inversión.

En este escenario, considera que existe una oportunidad para posicionar al país como referente regional en exportación de servicios y en la industria del BPO.

El crecimiento de Avanza responde a una visión de largo plazo que contempla nuevas inversiones en personas, tecnología e innovación.

La evolución digital de las empresas y la creciente demanda de servicios especializados impulsan la expansión de operaciones y el desarrollo de soluciones destinadas a generar valor en los mercados paraguayo, regional e internacional.

Calidad, seguridad e innovación

Entre los hitos de la compañía, Piris destaca la consolidación de un gran equipo de colaboradores y la construcción de una cultura organizacional con visión multinacional, preparada para atender a clientes locales e internacionales bajo estándares de clase mundial.

Este proceso estuvo acompañado por certificaciones internacionales como ISO 9001 e ISO 27001. Avanza señala que es la única empresa de servicios de BPO certificada en ISO 27001 para la gestión de la seguridad de la información. A esto se suma el reconocimiento Great Place to Work. Para la compañía, estos logros reflejan una apuesta sostenida por la calidad, la seguridad de la información, la mejora continua, la innovación y el bienestar de las personas.

El respaldo de Grupo Azeta

La pertenencia al Grupo Azeta representa otro componente de esta visión. Piris explica que formar parte del grupo implica contar con el respaldo de una organización sólida, con una trayectoria de compromiso, innovación, confianza y visión de futuro. Esta integración permite compartir una cultura orientada a las personas y al crecimiento sostenible, con el propósito de generar impacto positivo en la sociedad paraguaya mediante nuevas oportunidades y mayor desarrollo.

En el marco de los 80 años del Grupo Azeta, Avanza reafirma su compromiso de acompañar la transformación de las empresas, impulsar el empleo formal y seguir invirtiendo en talento, tecnología e innovación. La meta, según Piris, es sostener una evolución que genere valor para las organizaciones, los colaboradores y el país.