Más empleo y oportunidades a partir del desarrollo urbano

El principal aporte de Azenta, según Mengual, está en la creación de entornos donde conviven comercio, servicios, entretenimiento y comunidad.

Para el consumidor paraguayo, esto se traduce en lugares modernos y accesibles que conectan a las personas con comercios, servicios y experiencias presentes en su vida cotidiana.

La inversión permanente en infraestructura constituye uno de los aportes tangibles de la compañía. A esto se suman la generación de empleo directo e indirecto y el impulso a cientos de empresas, emprendedores y comercios. La actividad también moviliza a proveedores, contratistas y prestadores de servicios paraguayos, fortaleciendo cadenas de valor y dinamizando las economías locales.

El impacto de estos proyectos no se limita a quienes visitan los espacios. También alcanza a los negocios que operan, a los proveedores que participan en su funcionamiento y a las comunidades que reciben movimiento comercial. Esta articulación permite multiplicar el efecto de inversión y fortalecer el ecosistema empresarial, generando oportunidades para emprendedores, prestadores de servicios y empresas que encuentran en estos desarrollos una plataforma para crecer.

Inversión con visión de largo plazo

Mengual sostiene que la confianza en Paraguay se fundamenta en su potencial de crecimiento, en una población emprendedora y en una economía que ha demostrado estabilidad y resiliencia. A su criterio, existen oportunidades concretas para continuar desarrollando infraestructura, servicios y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

La compañía también observa un mercado en transformación, con una demanda creciente de espacios urbanos, comerciales y de servicios que acompañen nuevas formas de consumir y de vivir. En este escenario, la decisión de continuar creciendo responde a una estrategia de largo plazo y a la expectativa de que Paraguay mantenga oportunidades para la inversión y el desarrollo.

Sinergias para ampliar el impacto

Uno de los hitos señalados por Mengual es la consolidación de Azenta dentro de una visión de desarrollo integral del Grupo Azeta. Esta integración permitió ampliar la capacidad de inversión, aprovechar sinergias y proyectar iniciativas de mayor alcance e impacto para el país.

Ser parte de un grupo con 80 años de trayectoria representa, según el ejecutivo, acceder a una plataforma empresarial sólida, con experiencia, conocimiento del mercado y una visión compartida de crecimiento sostenible.

La capacidad de adaptación aparece como otro elemento central. A lo largo de su trayectoria, la organización evolucionó junto con las necesidades del mercado y de las ciudades paraguayas.

Más oportunidades para el futuro

En el centro de la visión del Grupo Azeta se encuentra la convicción de contribuir a un Paraguay con más oportunidades. Esa premisa orienta decisiones de inversión, innovación y desarrollo de nuevos negocios, con el sector privado entendido como un motor capaz de generar innovación, articular alianzas, impulsar mercados y crear empleo.

Para Mengual, esta visión se refleja directamente en el rol de Azenta. “Nuestro rol va más allá de desarrollar negocios”, plantea, al señalar que el objetivo es crear espacios y oportunidades que acompañen la evolución de las ciudades y las necesidades de las personas.

Cada inversión –agrega– representa una expresión de confianza en Paraguay y un compromiso con su crecimiento. La pertenencia a un grupo con una perspectiva de largo plazo permite proyectar nuevas iniciativas con mayor solidez, innovar y seguir generando valor para clientes, aliados, empresas y comunidades.

De esta manera, el desarrollo inmobiliario se plantea como parte de una estrategia más amplia: generar infraestructura, actividad económica y espacios que acompañen el crecimiento urbano. La apuesta combina inversión y adaptación para responder a un país que, desde la perspectiva de Azenta, todavía ofrece un amplio campo para crear nuevas oportunidades.