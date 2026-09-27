Ocho décadas de cercanía y confianza en todo el Paraguay

El principal aporte de Nueva Americana ha sido acompañar la evolución de la sociedad paraguaya, generando empleo, impulsando el comercio formal y contribuyendo al desarrollo del sector retail.

Según Viviana Valdovinos, gerente comercial y de marketing de Nueva Americana, ese recorrido permitió consolidar a la empresa como un referente cercano y confiable, presente en distintos momentos de la vida familiar, desde la infancia y la formación del hogar hasta las celebraciones y experiencias compartidas entre generaciones.

Para el consumidor paraguayo, la propuesta combina variedad, calidad, respaldo y acceso a marcas nacionales e internacionales. Sin embargo, la ejecutiva destaca que el desafío va más allá de ofrecer productos: se trata de construir experiencias y relaciones de largo plazo, interpretando los cambios en los hábitos de consumo sin perder valores como confianza, cercanía, innovación y vocación de servicio.

El aporte también se refleja en la generación de empleos directos e indirectos, el cumplimiento de obligaciones tributarias, la inversión constante en infraestructura comercial y tecnología, además de la dinamización de una cadena de valor integrada por proveedores, operadores logísticos, prestadores de servicios, centros comerciales y aliados estratégicos.

La incorporación de nuevas categorías, marcas y conceptos comerciales contribuye, a su vez, a la profesionalización del comercio paraguayo, fortaleciendo los diferentes canales de comercialización y generando oportunidades para colaboradores y socios comerciales.

Confianza en el potencial de Paraguay

Valdovinos sostiene que la empresa cree en Paraguay por su capacidad de crecimiento y por la fortaleza de su gente. Ocho décadas atravesando distintas etapas económicas y sociales permitieron confirmar –señala– que el país cuenta con una sociedad trabajadora, emprendedora y resiliente.

A esto se suman una población joven, estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y un mercado que continúa evolucionando y sofisticándose.

Para Nueva Americana, apostar por el país implica confiar en el talento paraguayo, invertir con una mirada de largo plazo y responder a las nuevas necesidades de los consumidores.

Uno de los hitos más relevantes es haber alcanzado el 80º aniversario manteniendo vigente el vínculo con el consumidor. El aniversario fue celebrado bajo el concepto “80 años acompañando generaciones”, que resume una historia construida en recuerdos, regalos, hogares y celebraciones.

La confianza de los consumidores constituye también una de las principales razones para seguir creciendo. Esa preferencia, construida durante generaciones, representa un reconocimiento y, al mismo tiempo, un compromiso para renovarse, innovar y elevar la calidad de la propuesta comercial.

La pertenencia al Grupo AZETA representa un componente estratégico. Para Nueva Americana significa integrar un grupo empresarial diversificado, con una visión basada en el trabajo, la innovación, la inversión y el compromiso con el desarrollo nacional.

A la vez, implica aportar desde el retail y la distribución al propósito de seguir creando valor.

La empresa suma sus ocho décadas de experiencia, conocimiento del consumidor paraguayo, vínculo con marcas internacionales y la confianza construida con las familias.

La continuidad del negocio se apoya en conceptos como “Cercanía que acompaña”, “Raíz paraguaya para el desarrollo y la libertad” y “Visión de futuro”.

La empresa reconoce que su historia no se construyó solamente con tiendas, productos o marcas, sino fundamentalmente a través del vínculo con las personas.

El desafío –concluye Valdovinos– es honrar ese legado sin quedar anclados en él: evolucionar con las nuevas generaciones, incorporar conceptos, marcas y experiencias, innovar en la forma de hacer retail y seguir siendo relevantes para el consumidor paraguayo. Con 80 años de historia, la mirada está puesta en los próximos 80.

Una población joven, estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y un mercado que evoluciona y se vuelve cada vez más sofisticado forman parte del escenario que la empresa observa con una perspectiva de largo plazo.