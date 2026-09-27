Prevenir para avanzar: el seguro gana espacio en la economía local

“El aporte más importante es ayudar a que personas, familias y empresas puedan seguir adelante con sus proyectos, incluso cuando ocurre un imprevisto”, señaló Barboza. Desde esa perspectiva, la compañía busca promover una mayor cultura de prevención y posicionar al seguro como una herramienta para resguardar el patrimonio, el trabajo y la tranquilidad construida con esfuerzo.

En un mercado con margen para ampliar la penetración del seguro, considera que el rol de las compañías va más allá de ofrecer pólizas. La prioridad es facilitar el acceso mediante productos adaptados a distintas necesidades y experiencias apoyadas en tecnología, de modo que asegurar aquello que importa sea un proceso sencillo y que, al momento de utilizar la cobertura, el cliente encuentre respaldo y acompañamiento.

Impacto económico de los siniestros

La actividad aseguradora también aporta previsibilidad a la economía, al permitir que personas y empresas asuman riesgos, inviertan y desarrollen sus actividades con mayor respaldo.

Barboza sostiene que la verdadera función del seguro se evidencia cuando ocurre un evento inesperado y la indemnización permite afrontar sus consecuencias y recuperar la continuidad. Durante 2025, Atlas Seguros pagó 637 siniestros por un valor total superior a G. 8.481 millones. Para la ejecutiva, detrás de esos números existen patrimonios protegidos, negocios que pueden continuar operando y familias que cuentan con respaldo ante situaciones inesperadas.

A ese aporte se suman la generación de empleo directo, la inversión local en tecnología e innovación y el desarrollo de soluciones dirigidas a personas y empresas.

Así, la actividad aseguradora acompaña el crecimiento de diferentes sectores y contribuye a dar mayor previsibilidad a la economía.

Una mirada de largo plazo

Barboza destaca la confianza en Paraguay y en su capacidad de crecer, emprender y generar oportunidades. El dinamismo del sector productivo –explica– también crea nuevas necesidades de protección y abre espacio para ampliar el mercado asegurador con propuestas innovadoras.

La compañía apunta a crecer no solamente en volumen, sino también en propuesta de valor y calidad de servicio. La evolución de las necesidades de los clientes exige productos más adaptados a distintas realidades, mientras la tecnología permite simplificar procesos y ofrecer experiencias ágiles.

“Para Atlas Seguros, crecer significa poder estar presentes en más momentos de la vida de nuestros clientes y acompañar a más empresas y sectores productivos del país”, afirmó.

Innovación con respaldo

Atlas Seguros inició sus operaciones el 1 de marzo de 2022 como parte de la expansión del ecosistema del Grupo AZETA hacia el sector asegurador. La empresa combina su condición de compañía joven con el respaldo de un grupo con ocho décadas de trayectoria en Paraguay.

Desde sus inicios, la estrategia se apoyó en cercanía, innovación y tecnología. En ese proceso, uno de los hitos recientes es EMA, asistente digital disponible las 24 horas, concebido para hacer que la experiencia del asegurado sea más simple y ágil.

Para Barboza, pertenecer al Grupo AZETA implica contar con experiencia y conocimiento del mercado paraguayo, pero también asumir la responsabilidad de continuar construyendo ese legado. La compañía busca aportar nuevas miradas desde una organización tecnológica e innovadora.

Cercanía que acompaña

La ejecutiva identifica la cercanía como uno de los principales atributos de la compañía, especialmente porque el seguro adquiere verdadero sentido cuando las personas y empresas necesitan respaldo. En esos momentos, confianza, agilidad y acompañamiento resultan determinantes. La apuesta –agrega– es sostener relaciones que trasciendan lo comercial y se construyan en el tiempo.

Con esa visión, la empresa busca comprender cómo evolucionan las necesidades de sus clientes, facilitar sus gestiones y acompañarlos para que puedan seguir adelante ante un imprevisto.

La meta es que esa protección forme parte de decisiones cotidianas y contribuya a construir una economía resiliente y preparada.