Producción, empleo e innovación mueven al agro con visión de futuro

Actualmente, la empresa cuenta con 6.500 hectáreas destinadas principalmente al arroz y la soja. Su producción anual ronda las 30.000 toneladas de arroz cáscara y 8.000 toneladas de soja.

A esta capacidad se suma una infraestructura de almacenamiento de 15.000 toneladas y la recepción anual de unas 35.000 toneladas de arroz, servicios que aportan eficiencia a la cadena y generan oportunidades para productores de la zona. Para Daniel Vasconsellos, gerente general de Vanguardia, el impacto también se refleja en el empleo.

La firma ocupa directamente a unas 30 personas durante el año, cifra que llega a 60 en época de zafra, además de los puestos vinculados a servicios de campo y actividades asociadas. De esta manera, la actividad productiva se convierte en un factor de dinamización para las comunidades del interior.

La historia productiva comenzó en 2006, con la siembra de 200 hectáreas de soja. Dos años después se incorporó el arroz, con 300 hectáreas, mientras que en 2009 se inició la actividad ganadera con la compra de los primeros vientres. En 2011 llegó la primera exportación de arroz a Brasil y, en 2012, fue habilitado el silo ubicado en la compañía Acevedo, en Arroyos y Esteros.

El proceso de diversificación continuó en 2023, con el inicio de la cría y engorde de búfalos. Esta evolución refleja una estrategia orientada a ampliar las actividades, incorporar nuevas alternativas productivas y acompañar las oportunidades que ofrece el sector agropecuario.

Producción y desarrollo comunitario

Vasconsellos mencionó que el compromiso con el desarrollo trasciende la producción. Hace tres años, Vanguardia puso en marcha el Proyecto Ñemity Mbo’ehaópe, implementado en seis escuelas públicas de Arroyos y Esteros. El programa alcanza a más de 200 estudiantes, 50 profesores y otras 100 familias. La iniciativa busca formar a jóvenes en producción agroecológica, liderazgo y trabajo en equipo, además de fomentar el arraigo y el emprendimiento familiar. También capacita a docentes y directores para asegurar la continuidad de la metodología, fortaleciendo el vínculo entre escuela, familia y comunidad.

Para el gerente general de Vanguardia, esta visión forma parte de una manera de entender el desarrollo, en la que la empresa crece junto con las comunidades donde opera y contribuye a fortalecer las cadenas de valor.

Innovación con mirada de futuro

Vanguardia comparte con el Grupo AZETA valores como la visión de largo plazo, la confianza en el potencial del Paraguay y el compromiso con el desarrollo económico y social. Desde esta perspectiva, el sector privado tiene capacidad para impulsar innovación, articular alianzas, abrir mercados y generar nuevas oportunidades.

El país ofrece condiciones favorables para los agronegocios, por su disponibilidad de tierras productivas, recursos hídricos y potencial agrícola y ganadero. En ese escenario, la empresa apuesta a seguir creciendo mediante inversión, tecnología, eficiencia y búsqueda de nuevos mercados.

Formar parte de AZETA significa, además, integrarse a una comunidad empresarial caracterizada por la resiliencia, la innovación y el liderazgo. Con esa orientación, Vanguardia proyecta continuar produciendo con responsabilidad, cuidando el ambiente y aportando al crecimiento del sector agropecuario. La mirada de futuro se resume en una convicción: contribuir a un Paraguay con más oportunidades. Para Vasconsellos, esa premisa se traduce en inversión, crecimiento, innovación y generación de oportunidades para los compatriotas.

El recorrido evidencia una apuesta por la infraestructura y la integración productiva. La capacidad de almacenamiento y recepción permite acompañar a actores del territorio, mientras la producción fortalece el abastecimiento y la participación en mercados internacionales. Esta articulación contribuye a una cadena competitiva y demuestra que el desarrollo del interior puede construirse con inversiones, conocimiento y cercanía con las comunidades.

En esa línea, producir alimentos para el país y el mundo implica hacerlo en armonía con el entorno. La combinación entre productividad, responsabilidad ambiental y desarrollo social constituye un eje para sostener el crecimiento.