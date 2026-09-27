Trescientos locales y 6.000 empleos reflejan una expansión sostenida

El desarrollo de los supermercados de cercanía respondió a una necesidad concreta: facilitar el acceso a productos esenciales durante las 24 horas, los 365 días del año.

Según González, el objetivo desde los inicios fue acercar soluciones cotidianas a las personas y ofrecer una experiencia de compra rápida, confiable y accesible, independientemente del horario o el lugar.

Para el consumidor paraguayo, esta propuesta se traduce en conveniencia, precios competitivos, innovación y una amplia variedad de productos.

A esto se suma la incorporación permanente de nuevas categorías y propuestas orientadas a responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente.

El crecimiento del formato también implicó una transformación en los hábitos de compra.

Uno de los principales hitos –señala González– fue demostrar que un supermercado de cercanía podía desarrollarse a gran escala en Paraguay y convertirse en una red con presencia nacional.

Una cadena que genera oportunidades con 6.000 colaboradores

La expansión de la red tiene, además, un efecto que trasciende los puntos de venta.

Con más de 6.000 colaboradores, el crecimiento genera empleo formal y oportunidades de desarrollo profesional, mientras moviliza una extensa cadena de valor integrada por proveedores, transportistas, constructoras, empresas de servicios y compañías tecnológicas.

La inversión permanente en infraestructura, logística e innovación forma parte de esta dinámica.

La empresa trabaja con cientos de proveedores locales, buscando promover el crecimiento de la industria nacional y generar oportunidades tanto para pequeñas y medianas empresas como para grandes compañías paraguayas.

En ese sentido, cada nueva sucursal representa una inversión adicional, nuevos puestos laborales y mayores posibilidades para los proveedores.

Para González, crecer en Paraguay también significa fortalecer el comercio formal y acercar mejores servicios a los consumidores, acompañando la evolución de las ciudades y sus comunidades.

Innovación para sostener el crecimiento que acompañan la expansión

La capacidad de adaptación constituye otro de los factores que acompañaron la expansión.

Con el paso de los años, la compañía incorporó nuevas categorías, desarrolló soluciones logísticas y avanzó en procesos de transformación tecnológica.

El desafío –explica González– fue sostener ese proceso sin perder el foco en el cliente. La innovación, el trabajo y la visión de futuro se convirtieron así en elementos centrales para desafiar los modelos tradicionales del comercio y construir una propuesta alineada con las nuevas formas de consumo.

La mirada de largo plazo también se vincula con la confianza en el potencial paraguayo.

La población joven, el espíritu emprendedor y la capacidad de adopción de nuevas propuestas son –a su criterio– factores que favorecen la evolución del mercado y abren nuevas oportunidades para la inversión privada.

Apuesta al desarrollo del Paraguay con visión empresarial y convicción

La visión empresarial se sustenta también en la convicción de que la inversión privada, la formalización de la economía y la generación de empleo pueden contribuir al crecimiento del país. En este escenario, la expansión de los supermercados de cercanía busca acompañar el desarrollo de las ciudades y llegar a comunidades que todavía pueden beneficiarse de este formato.

Reconocimiento

La participación en el suplemento especial por los 80 años del Grupo AZETA representa, para González, una oportunidad para reconocer el trabajo de los miles de colaboradores que hicieron posible esta trayectoria.

También permite destacar el papel de las empresas privadas en la generación de inversión, empleo e innovación.

Con esta perspectiva, la apuesta es continuar invirtiendo, innovando y generando oportunidades.

La meta es seguir creciendo junto a Paraguay y aportar valor a los consumidores, proveedores, colaboradores y a la economía nacional, con una visión de largo plazo y compromiso con el desarrollo sostenible.