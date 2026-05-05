Indega refuerza liderazgo a través de COMEPAR

Fundada en 1956, Indega SA se posiciona como una de las empresas más tradicionales del país, con una evolución sostenida desde sus orígenes agrícolas hasta convertirse en un grupo diversificado dentro del consumo masivo. Su portafolio reúne marcas de alto reconocimiento, entre ellas Yerba Mate Indega, emblema de tradición, y Primicia, presente en categorías esenciales como arroz, legumbres, condimentos y enlatados, consolidándose como una opción confiable para los hogares paraguayos. A lo largo de los años, la firma amplió su alcance mediante la representación y distribución de marcas internacionales, respaldada por una red logística eficiente con sucursales estratégicamente ubicadas que permiten abastecer a miles de puntos de venta en todo el territorio nacional. Este despliegue operativo garantiza cercanía con el consumidor y una respuesta ágil a la demanda. En ese marco, la alianza entre Indega y COMEPAR adquiere un papel central. El acuerdo potencia la cadena de valor, fortalece los estándares de calidad e inocuidad y optimiza los procesos de abastecimiento para programas de alimentación, generando sinergias que benefician tanto a la industria como a la comunidad. La articulación entre ambas compañías permite escalar capacidades productivas y logísticas, asegurando continuidad, eficiencia y trazabilidad en cada etapa. El impacto de Indega SA también se refleja en su aporte al desarrollo económico, con cerca de 700 colaboradores y políticas orientadas a la mejora continua, la incorporación de tecnología y la sostenibilidad. Con una visión de largo plazo, la empresa consolida su liderazgo, promueve el crecimiento responsable y reafirma su compromiso con el bienestar de los consumidores, acompañando la evolución del mercado paraguayo y contribuyendo al fortalecimiento de la economía nacional. Asimismo, la compañía continúa invirtiendo en infraestructura y en la profesionalización de sus equipos, con el objetivo de elevar la eficiencia operativa y sostener estándares cada vez más exigentes. La integración con COMEPAR abre nuevas oportunidades para innovar en productos y formatos, ampliar coberturas y profundizar prácticas responsables en toda la cadena. De este modo, Indega proyecta su crecimiento con bases sólidas, combinando tradición e innovación para responder a las necesidades actuales sin perder su identidad. Reafirmando así su rol estratégico en el sistema alimentario nacional de manera sostenida.