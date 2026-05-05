Pollos Kzero y COMEPAR fortalecen la nutrición escolar

La reciente incorporación de mejoras en la nueva planta de COMEPAR permite optimizar los procesos de producción, garantizando mayores estándares de calidad y eficiencia. Estas mejoras fortalecen la capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de alimentos destinados a instituciones educativas.

Este avance contribuye directamente al bienestar y desarrollo de niños y niñas en edad escolar, asegurando que reciban alimentos nutritivos y seguros en el marco de los programas de alimentación escolar.

Ambas organizaciones continúan avanzando con un objetivo común: contribuir al programa Hambre Cero en Paraguay, una iniciativa nacional que busca reducir la inseguridad alimentaria y promover el acceso equitativo a alimentos nutritivos en la población escolar.

Este modelo de articulación público-privada también impulsa el desarrollo económico local, promoviendo la generación de empleo, el fortalecimiento de la industria alimentaria nacional y la adopción de estándares de producción sostenibles. La sinergia entre COMEPAR y Pollos Kzero se consolida como un ejemplo de gestión eficiente orientada a resultados sociales concretos, especialmente en el ámbito de la nutrición infantil y la mejora de la calidad de vida de las comunidades educativas en todo el país.

Con estas acciones, ambas instituciones reafirman su compromiso con el bienestar de la niñez paraguaya, consolidando una visión compartida que prioriza la alimentación saludable como base fundamental del aprendizaje y el desarrollo integral. La continuidad de estos proyectos permitirá seguir ampliando el alcance de los programas de alimentación escolar, fortaleciendo la seguridad alimentaria y contribuyendo a la construcción de un futuro más equitativo y sostenible para las nuevas generaciones en Paraguay, en línea con los objetivos nacionales de reducción del hambre y la mejora de la calidad de vida en el país sudamericano actualmente vigente.