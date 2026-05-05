Todo Calor y COMEPAR consolidan alianza

Desde el año 2000, Todo Calor se posiciona como una empresa referente en la fabricación de maquinarias para la industria gastronómica en Paraguay. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado soluciones destinadas a restaurantes, patios de comida, fábricas, clubes sociales, hoteles y empresas de catering, abarcando todo el territorio nacional con un servicio integral que incluye entrega a domicilio e instalación de equipos.

Su línea de producción contempla cocinas industriales, hornos, fritadoras, planchas hamburgueseras, además de mesas, mesadas con piletas, estantes y campanas, todos fabricados en acero inoxidable, material clave para garantizar durabilidad, higiene y eficiencia en entornos de alta exigencia. Esta capacidad productiva le ha permitido consolidar una cartera de clientes reconocidos como Fortis, Goddard Catering, La Josefina, Supermercado Pueblo y Taberna Española.

En este escenario, la alianza con COMEPAR cobra especial relevancia, al tratarse de un trabajo conjunto orientado a fortalecer la producción alimentaria a gran escala. Todo Calor participa activamente en la fabricación de cocinas industriales de alta producción, además de proveer equipamientos esenciales en acero inoxidable como mesadas, piletones de 150, 300 y 600 litros, lavabotas, lavadelantales, jarras, batidores y rejillas de piso.

Un aspecto clave de este vínculo es el servicio técnico que acompaña a cada equipo instalado. La empresa se encarga del retiro de los artículos que requieren mantenimiento y, en caso necesario, ofrece unidades de reemplazo para no interrumpir las operaciones.

En su taller, los equipos son sometidos a un proceso de desarme total, limpieza detallada, reparación o sustitución de piezas y posterior ensamblaje, antes de ser reinstalados en su lugar de origen.

Esta articulación entre Todo Calor y COMEPAR no solo mejora la capacidad operativa, sino que también asegura estándares elevados de calidad e higiene en la elaboración de alimentos.