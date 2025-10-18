Paraguay será sede del Congreso CILA 2025

Paraguay se prepara para recibir a expertos, académicos y profesionales de más de veinte países en el XXIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA), que se desarrollará en Asunción del 17 al 21 de noviembre de 2025, en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL.

El ingeniero Paul Sarubbi Balansa, presidente del Congreso XXIII CILA, destacó que la elección de Paraguay como sede representa un logro significativo para el país y para el sector vial regional. “La respuesta fue extraordinaria. Recibimos 407 resúmenes de 27 países, y tras una rigurosa evaluación fueron aprobados 395 trabajos de alto nivel técnico y académico”, señaló.

El CILA es el encuentro más relevante para los profesionales de la vialidad y la pavimentación en Iberoamérica. Reúne a especialistas, investigadores y empresas líderes que buscan promover la innovación en tecnologías de asfalto, el intercambio de conocimientos y la optimización de las infraestructuras viales.

Durante esta edición se abordarán temas centrales como la sostenibilidad en la pavimentación, el uso de nuevos materiales, la eficiencia en el mantenimiento de carreteras y la actualización de normativas regionales. Además, se analizará la relación entre la textura del asfalto y la seguridad vial. “Queremos que este congreso deje conclusiones aplicables, que sirvan para mejorar las obras en Paraguay y en toda la región”, destacó Sarubbi.

El programa técnico se extenderá por cinco días e incluirá conferencias magistrales, paneles y presentaciones especializadas sobre construcción, conservación y gerenciamiento de pavimentos. En paralelo, se desarrollará la Expo Vial XXIII CILA 2025, donde empresas e instituciones presentarán sus más recientes innovaciones y soluciones en infraestructura.

Como cierre, se otorgará el Premio Fundadores “Dr. Jorge O. Agnusdei e Ing. Hélio Farah”, una distinción que reconoce los aportes más destacados en el ámbito vial y la excelencia técnica de los profesionales del sector.

El Comité Organizador está integrado por representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI) y la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), así como por integrantes de la empresa organizadora CEDIAL y el Grupo Paraguay Eventos.

Esta unión demuestra la coordinación y el compromiso interinstitucional de los gremios involucrados para garantizar que el XXIII CILA sea un encuentro técnico de alto nivel, con impacto regional e internacional.