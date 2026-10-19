Más inversión para sostener el ritmo de crecimiento

La construcción acumula un crecimiento de 4,9% en el primer semestre de 2026, por encima de la proyección de 3,5% que el Banco Central del Paraguay (BCP) estimaba para todo el año, según la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Destaca que el desempeño refleja el impulso de la inversión pública y privada, en un año en que el producto interno bruto (PIB) del país superará los US$ 60.000 millones.

“Detrás de este crecimiento hay sin duda un motor fundamental, la construcción y la inversión en infraestructura, que están impulsando la actividad económica y generando movimiento en toda la cadena productiva”, afirma. El MOPC espera que el sector cierre el año con una expansión similar o superior a la registrada en el primer semestre.

La cartera estatal tiene un papel central en esa dinámica. A agosto, ejecutó G. 4,2 billones, el mayor monto para ese periodo en la última década. Actualmente, mantiene 228 contratos en ejecución por US$ 2.858 millones, con obras viales, hospitales, escuelas, agua y saneamiento.

El efecto, sostiene Centurión, alcanza a toda la cadena productiva, desde cementeras y distribuidores hasta transportistas e importadores. Las compras externas de asfalto aumentan más del 120% este año, acompañando el ritmo de las obras.

También destaca que el MOPC tiene más de 3.300 km de pavimentación en ejecución, con obras estratégicas como el tercer tramo del Corredor Bioceánico, la ruta PY12 en el Bajo Chaco, la Ruta de la Soberanía (PY17), la PY05 entre Pozo Colorado y la PY10, que conectará Alto Paraná, Caazapá y Guairá. También avanzan los proyectos del Tridente Urbano en el área metropolitana, la construcción de seis hospitales, 50 Centros de Atención a la Primera Infancia, colegios modelo y obras de agua y saneamiento en distintas ciudades del país.

Más recursos para 2027

El proyecto de presupuesto para 2027 contempla G. 6,455 billones (alrededor de US$ 1.000 millones) para inversión física. El monto representa un aumento del 35% frente al presupuesto inicial de 2026 y prioriza la red vial, seguida por obras civiles, escuelas, hospitales y proyectos de agua y saneamiento.

A los contratos en marcha se suma una cartera de más de 1.400 kilómetros de rutas en etapa de gestión. La cartera incluye la Ruta de la Carne, el Corredor de Exportación del Suroeste y tramos de la Bioceánica. Según la ministra, estos emprendimientos darán continuidad a las obras y mejorarán la conexión entre las zonas productivas y los mercados.

El financiamiento multilateral representará el 50% de los recursos previstos para 2027, frente al 36% del presupuesto inicial de 2026. Centurión señala que estos créditos de largo plazo permiten encarar proyectos de mayor escala con fondos asegurados. “Con este nivel de inversión, esperamos que la obra pública gane participación en el crecimiento del sector de la construcción en los próximos años”, afirma.

La ministra sostiene que la prioridad es avanzar en corredores logísticos y obras sociales, culminar los proyectos en ejecución y no iniciar nuevos emprendimientos sin financiamiento asegurado. Otro desafío es sostener la inversión sin volver a acumular atrasos con las contratistas. Según indica, entre abril y mayo el MOPC desembolsó más de US$ 150 millones y canceló la mayor parte de la deuda de 2025 con recursos del presupuesto de 2026.

Centurión también apuesta a las alianzas público-privadas para ampliar la inversión, con proyectos como las rutas PY01 y PY02. Entre los proyectos previstos mediante participación privada figuran la ampliación y el mejoramiento de la ruta PY03, a lo largo de 150 km; la rehabilitación y ampliación de la PY06, con 422 km y el Proyecto Tren de Cercanías. Estos se suman a las APP de las rutas PY02 y PY01, actualmente en marcha.