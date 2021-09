Industriales esperan cerrar un año muy positivo con crecimiento de 6,6%

Estos dos años de pandemia han sido un periodo complejo para el sector industrial y también para todo el país. Aún así, el sector secundario, compuesto por la manufactura, la construcción y el sector de electricidad y agua, tuvo un crecimiento anual positivo en el 2020, del 1,7%, debido al buen desempeño del rubro de la construcción, explicó en una entrevista el Ing. Enrique Duarte.

Agregó que para el presente periodo, con la situación sanitaria en mejores condiciones, por los avances en el programa de vacunación, las proyecciones son muy positivas. “Se estima un crecimiento del 6,6% frente al 2020, teniendo como grandes protagonistas a la manufactura, con una proyección de crecimiento anual del 8,5% y la construcción con un crecimiento anual del 14%”, respondió Duarte, ante nuestra consulta sobre la situación del sector.

El líder industrial explicó que durante los primeros tiempos del encierro por la pandemia, la industria pudo trabajar a todo su potencial, con un mercado casi exclusivo, donde se pudo constatar y contabilizar, de forma objetiva, el daño que hacen el contrabando y la informalidad, por recuperarse temporalmente el volumen real de la porción de mercado que se tenía “secuestrado”, que también afecta la recaudación del Fisco y la implicancia que tiene eso para las familias paraguayas, en materia de empleo.

“Sin embargo, este año hemos vuelto rápidamente a las viejas prácticas, siendo nuevamente nuestro mercado, receptor y consumidor de un altísimo número de productos de contrabando, con su correspondiente cuota de desempleo y exclusión social”, lamentó el titular de UIP.

Factores adversos

Según lo comentado, la economía del país viene recuperándose y se proyecta un buen desempeño para el 2021. No obstante, la sequía que se viene repitiendo en los periodos de cultivo, desde campañas anteriores, no ayuda, debido a que dificulta la rentabilidad del sector agropecuario. En dicho sector, los precios internacionales elevados no se están pudiendo aprovechar del todo, aunque precisamente estos altos valores hizo que no decaiga demasiado el ingreso respecto al año pasado.

Además, otro factor que conspira contra el desarrollo es que la sequía por falta de lluvias afecta también a los ríos, que registran acentuadas bajantes, dificultando la salida de las exportaciones, la entrada de las importaciones, como también afectando de importante manera la generación de energía eléctrica. Todo esto hace que estos sectores reduzcan su participación en el Producto Interno Bruto (PIB).

Un hecho que no debe repetirse

En cuanto al paro de camioneros, que se desarrolló por tres semanas el mes pasado, manifestó que dicha situación afectó fuertemente a la ya golpeada logística del país.

“El hecho de cortar rutas y prohibir el paso de trabajadores impidieron el buen desempeño de todos los sectores de la economía paraguaya, viéndose impactados desde el pequeño productor agropecuario, pasando por las empresas, las industrias que trabajan con dicha materia prima, hasta el consumidor final que se quedó sin poder acceder a su producto final, en ese lapso de la larga movilizacón”, según manifestó Duarte.

Enfatizó que la UIP celebra la resolución del conflicto y manifiesta su apertura al diálogo para seguir trabajando por el desarrollo del país y de toda su población.

“Cualquier situación que genere perjuicios a la seguridad o al respeto a la propiedad privada termina repercutiendo de forma directa en el trabajo, la producción y por ende en el bienestar. Desde la UIP abogamos por el respeto a la propiedad privada y a la seguridad de las personas, debido a que sin estos elementos no progresaremos como país”, expresó.

Inversiones

En cuanto a las inversiones en la industria, refirió que los resultados del Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ), elaborado desde la Unidad de Inteligencia Estratégica de la UIP, indican que durante el 2020 se produjo una importante caída de la inversión en la industria nacional a partir del segundo trimestre.

Añadió que eso resultó en un golpe muy duro para la industria, que venía mejorando luego de un mal desempeño en el 2019. Seguidamente, en los trimestres posteriores el Índice del IMEQ reflejó una mejora en la inversión en la industria nacional y se espera que con los avances de la situación sanitaria y de vacunación del país, continúe mejorando.

El problema de nunca acabar

“El contrabando, consecuencia de la corrupción y de la informalidad, es uno de los mayores flagelos no solo para la industria, sino para todos los ciudadanos paraguayos, inclusive para los que creen verse beneficiados con él. Es por eso que desde la UIP se está trabajando desde hace muchos años en luchar contra dicho flagelo”, aseveró.

En cuanto a los créditos para la industria, la UIP cree necesario que existan en el mercado mayores créditos blandos, que permitan de esa manera el desarrollo de nuevos emprendimientos industriales, más aún en los tiempos de pandemia donde el acceso a créditos de tasas bajas es una necesidad primordial de las empresas.