La Holanda: procesamiento, evolución y variedad

Lactolanda inició su producción en el mes de junio de 1982, con 5.000 litros diarios. Para finales de ese año ya había duplicado la producción, que en ese entonces la capacidad de la planta era de 20.000 litros diarios sostiene Bernie Friesen, gerente general de La Holanda Ltda.

De acuerdo a Friesen, este crecimiento alertó de gran manera a los fundadores de la cooperativa, por lo tanto, casi de inmediato se proyectó la ampliación de la planta. Desde su fundación hace más de 40 años Lactolanda tuvo un crecimiento sostenible.

Lactolanda es líder en acopio y procesamiento de leche a nivel nacional, más del 50% de la leche procesada en el país se procesa en la Cooperativa La Holanda y se comercializa con la marca Lactolanda.

Hoy en la planta industrial de Lactolanda se procesa más de 1.400.000 litros de leche por día, destinándolos a distintos tipos de productos para el mercado nacional e internacional. Con mucho orgullo, la Cooperativa procesa más de 400.000.000 de litros de leche, acompañando a miles de familias con calidad y calidez en cada momento compartido. Lactolanda cuenta con una amplia variedad de productos lácteos, como lo son la variedad en yoghurt, quesos, postres, manteca, crema de leche, dulce de leche, otros. La leche entera, semidescremada, descremada, leche en polvo y crecimiento forman parte de las distintas opciones que tiene el consumidor, además de la línea de leches funcionales semidescremadas: Sin Lactosa, Hierro, Calcio, Omega3 y Fibras, permite que cada consumidor acceda a la leche de su agrado y necesidad.

La leche entera, semidescremada, descremada, crecimiento y las leches funcionales son llenadas en prácticos y seguros envases tetra pack, que garantizan la protección de la leche, sin necesidad de conservantes, y solo necesitan refrigeración una vez abiertos.

La Cooperativa La Holanda genera mano de obra en forma directa a más de 1.000 personas, sumando a los más de 1.300 productores de leche con todos sus colaboradores. Con Distribuidores de Venta Autorizada de los productos Lactolanda, llegaría a más de 10.000 personas quienes cuentan con un ingreso directo o indirecto. El factor humano es fundamental en todo el proceso de elaboración. Cada colaborador, sumado a la tecnología, hace posible mantener la calidad que se destaca en los productos Lactolanda. Lactolanda es una marca líder y pionera en exportación de leche en polvo y a su vez exporta otro producto como es la manteca. En el año 2012 finalizó la primera planta de leche en polvo a nivel país, con una capacidad de 12.500 litros leche/hora, que equivale a 1.500 kg polvo/hora; esto, con mucha expectativa y cargado de sueños, resultó ser una inversión positiva y muy favorable para el sector lácteo y para el país, ya que extendió nuestro caudal de procesamiento lácteo.