Tradición natural y sostenibilidad

Lácteos Doña Ángela tiene 43 años en el mercado. Desde sus inicios fue una empresa con una misión muy clara: contribuir siempre a la alimentación familiar con productos deliciosos, saludables y nutritivos, siendo una empresa sustentable, productiva y plenamente humana.

En Doña Ángela contamos con una gran variedad de productos lácteos: leche, yogures, postres, dulces y helados, dice Cristina Cubilla del departamento de marketing.

Desde el inicio Lácteos Doña Ángela tuvo como premisa principal la calidad de sus productos, la convicción de utilizar los mejores ingredientes naturales, sin químicos ni agregados, y desde entonces nuestros productos llevan esa bandera. Está presente en todos los canales de comercialización del país. “Contamos con 12 sucursales de lácteos en Asunción y alrededores, donde se ofrecen todos los productos frescos; además de contar con centros de distribución en distintos puntos del país”.

–Cuál es la mayor característica que posee la leche que procesan desde Doña Ángela. ¿Cómo manejan los procesos de inocuidad?

–La principal característica es la alta calidad original de nuestra materia prima, ya que se constituye en el principal insumo a utilizar en todos los productos derivados. Para garantizar que todos los productos tengan la confianza del consumidor la empresa cuenta con un exigente sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, el esquema FSSC 22000.

–El perfil del consumidor paraguayo está cambiando hacia opciones más saludables o funcionales (leches descremadas, sin lactosa, fortificadas). ¿Qué porcentaje de la producción actual de la empresa ya corresponde a estas líneas y cuál es la apuesta de innovación para este año?

–Claramente el perfil del consumidor y los hábitos de consumos están cambiando, migrando hacia productos más especializados y funcionales, es una tendencia a nivel global y no podemos estar ajenos a esto. Por esta razón venimos trabajando en la actualización constante de nuestro portafolio, desarrollando y lanzando nuevos productos para ofrecer a nuestros consumidores más opciones saludables. De esta manera estamos alineando nuestras líneas de productos al perfil del nuevo consumidor. Actualmente, aproximadamente 10% de nuestra producción está enfocada a este tipo de productos con miras a ir creciendo en los próximos años.

–En cuanto a la sostenibilidad y trabajo de cuidar el medio ambiente, qué actividades o políticas vienen trabajando?

–En la planta industrial se cuenta con tecnología de procesos que minimizan el impacto en el medio ambiente. Tenemos el compromiso de elaborar y comercializar productos lácteos que tengan como premisa minimizar el impacto al medio ambiente. La planta industrial cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes, donde intervienen microorganismos específicos para la degradación de los residuos sólidos, y una vez que el efluente fue tratado se utilizan para la irrigación de un área reforestada anexa a la planta.

Actualmente la propiedad donde inicialmente fue la Granja y Tambo Guarapi se convirtió en una reserva natural. Toda la producción de materia prima se trasladó al norte del país y podemos decir con orgullo que La Reserva Natural Guarapi se declaró, por Decreto N° 9216 de la Presidencia de la República del Paraguay, área silvestre protegida bajo dominio privado.

Doña Ángela es una familia comprometida en el cuidado de los recursos naturales y la educación ambiental.

Además, hace unos años Lácteos Doña Ángela viene trabajando en programas junto con los productores de leche, la implementación de un plan de asistencia integral a los productores y apoyando la participación de jóvenes productores en eventos internacionales, como el Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros, organizado por Fepale (Federación Panamericana de Lechería).

Aprovechamos la oportunidad para felicitamos a todos los colegas industriales por la apuesta al desarrollo del país, seguir generando fuentes de empleo y participar de manera colaborativa desde el sector con el Gobierno.