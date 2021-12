Santa Clara: respaldo prepago

Con más de 50 años en el mercado de la salud, sus planes se caracterizan por el cuidado, contención y protección enfocados siempre en la satisfacción de sus beneficiarios.

Este año, al recordarse el Día del Médico en un contexto de pandemia, la doctora Teresa Casanovas, Directora Médica Estratégica de Santa Clara relató los desafíos que debieron enfrentar en la profesión.

“Como nunca, los profesionales de la salud que actualmente se encuentran en el ejercicio de su profesión, desde marzo del año 2020 se vieron impactados y desconcertados ante el ataque de un virus desconocido, que generó una alerta mundial de proporciones apocalípticas y que amenazaba la vida de sus pacientes, la de sus familias y la suya propia”, dijo.

Días de lucha y agotamiento extremo

La profesional recordó que fueron y seguirán siendo días de lucha sin descanso junto a la cama de enfermos que imploran por un poco de oxígeno.

Mencionó además, que durante este tiempo, los médicos han padecido de agotamiento extremo, temor por la propia vida, cambio de hábitos, distanciamiento de los afectos y una prácticamente continua reclusión en salas colmadas de pacientes graves, cada uno con sus propios miedos, con sus propias angustias.

“El cansancio físico se recupera, pero los daños emocionales tardarán en sanar. Cada profesional ha medido su fuerza, su formación y ha sumado una valiosa experiencia académica y humana. Sin olvidar que toda esta nueva realidad, se suma a viejas problemáticas, no resultas en ciertos sectores, como la falta de insumos, las pobres y atrasadas remuneraciones y las agotadoras guardias de duración inhumana”, resaltó.

La salud no tiene precio

Considerando la situación actual, en que cualquiera puede caer enfermo en cualquier momento, es que la doctora Casanovas resaltó la importancia de contar con un plan de medicina prepaga.

“La sonada frase ‘la salud no tiene precio’ solo se llega a comprender plenamente cuando uno se enfrenta a los elevados gastos que acarrea la enfermedad al que se agrega la incertidumbre de no saber qué hacer, al no tener un sitio dónde acudir y respaldarse, así como afrontar económicamente una situación, muchas veces inesperada”, sostuvo.

Casanovas aseguró así que fue durante esta pandemia que el respaldo dado por las prepagas médicas se ha hecho más evidente.

“La seguridad de contar con una cama, con profesionales altamente capacitados, con guardias de urgencias habilitadas 24 horas, dio a los beneficiarios una seguridad que disminuyó en parte la angustia generada por la enfermedad”, mencionó.

Desafíos 2022

Pensando todavía en un contexto de pandemia, es que Santa Clara Medicina Prepaga se ha propuesto para el 2022 innovar sus servicios para acercarse más a sus beneficiarios mediante nuevos planes que se adapten a las nuevas necesidades y características coyunturales de la población, ofreciendo siempre la mayor calidad en sus servicios.

Feliz Día del Médico

En este día tan importante para los profesionales de la salud, desde Santa Clara también hacen llegar a todos los médicos del país un sentido homenaje, por su altruista labor en los tiempos difíciles de pandemia.

“En su día, a los profesionales médicos, solo nos resta decirles ¡Gracias!

Gracias por la dedicación, la vocación de servicio y la entrega.

Gracias por cuidarnos y cuidar a los que amamos.

Gracias por estar, tanto en los grandes hospitales de las capitales como en los pequeños y alejados centros de salud, dando siempre lo mejor de sí para sanar y consolar a los enfermos.

