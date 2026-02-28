NAD: diseño, obra e innovación.

Antes de iniciar su emprendimiento, Nicolás Amarilla tuvo que trabajar como empleado en otra empresa del rubro, una etapa que le permitió adquirir experiencia y comprender el funcionamiento del sector de la construcción. Sin embargo, el deseo de independizarse y desarrollar su propia visión profesional lo llevó a dar el paso hacia la creación de su empresa. El nombre NAD surge precisamente de sus iniciales: Nicolás Amarilla Díaz, una decisión que, según comentó, nació a partir de la recomendación de sus allegados cuando buscaba cómo denominar a la firma emergente.

Un enfoque en servir y construir

Desde sus inicios, la empresa tuvo como principal objetivo brindar servicios profesionales orientados al diseño y la construcción. Amarilla Díaz explicó que la idea siempre fue acompañar a los clientes en sus proyectos, tanto en el ámbito inmobiliario como en el metalúrgico, apostando además por el fortalecimiento de la industria nacional.

Actualmente, la constructora se encuentra enfocada principalmente en proyectos comerciales, un escenario que se dio de manera natural debido al crecimiento de antiguos clientes que hoy expanden sus negocios. No obstante, la firma continúa desarrollando proyectos inmobiliarios, entre ellos edificios y viviendas unifamiliares.

La tecnología y el aporte del sector metalúrgico

Uno de los aspectos que ha marcado la evolución del sector es el avance tecnológico en el área metalúrgica. De acuerdo con el arquitecto, en Paraguay se ha registrado un importante progreso gracias a empresas que proveen estructuras metálicas y soluciones modernas para grandes obras.

Este tipo de tecnología permite acelerar los tiempos de construcción y mejorar la eficiencia de las edificaciones comerciales, incluso reduciendo la necesidad de climatización en grandes espacios interiores. En ese sentido, el empresario destacó que actualmente cuentan con aliados estratégicos dentro del sector metalúrgico, tanto para la provisión de materiales como para la mano de obra especializada.

Para Amarilla Díaz, uno de los principales desafíos que enfrenta la empresa es lograr que los clientes comprendan el valor de un proyecto bien planificado desde el inicio. Explicó que, una vez que se logra transmitir la importancia de esa etapa inicial, comienza el trabajo técnico de transformar la idea del cliente en un proyecto concreto.

Ese proceso implica llevar el sueño al plano, y luego convertir ese diseño en una obra real. Cada proyecto, agregó, se desarrolla con un cronograma físico-financiero que permite cumplir con los plazos establecidos y garantizar el avance ordenado de la construcción.

La empresa cuenta con una oficina central ubicada en la ciudad de San Lorenzo, desde donde coordinan reuniones con clientes potenciales y desarrollan nuevas propuestas. También mantienen contacto a través de redes sociales y visitas técnicas.

Finalmente, en el marco del Día del Metalúrgico, Amarilla Díaz expresó un reconocimiento especial a los trabajadores del sector que colaboran en los proyectos de la empresa. Señaló que la innovación y la inversión constante de la industria metalúrgica contribuyen a garantizar la calidad de las obras y a fortalecer el crecimiento del sector de la construcción.