Profesionales del metal fortalecen la industria

En este contexto, Record Electric reafirma su apuesta estratégica al segmento metalúrgico, ofreciendo soluciones integrales y tecnología de avanzada de Hugong, una marca internacionalmente reconocida por su innovación en equipos de soldadura y corte. La compañía busca responder a la creciente demanda de eficiencia y confiabilidad, factores esenciales en un mercado que exige altos estándares productivos.

Según el especialista en soldadura de la empresa, Alberto Destefano, “el mercado metalúrgico actual exige mayor eficiencia, precisión y confiabilidad. Desde Record Electric estamos trabajando firmemente para acercar soluciones con tecnología avanzada que permitan al profesional paraguayo mejorar su productividad y competir con estándares internacionales”.

La estrategia de Record Electric se centra en ofrecer una propuesta integral que cubra todas las etapas del proceso metalúrgico. Esto incluye una completa familia de soluciones: equipos MIG MAG, TIG, MMA y Arco Sumergido. Sistemas de corte por plasma, máquinas de corte láser, consumibles y accesorios, diseñados para acompañar cada fase de la producción industrial.

La compañía destaca que la tecnología avanzada no solo permite mejorar los procesos, sino también optimizar tiempos y reducir costos operativos, generando un impacto directo en la competitividad de las empresas locales.

“Valoramos profundamente poder entregar soluciones reales al segmento metalúrgico. No se trata solo de comercializar equipos, sino de acompañar al cliente con asesoramiento técnico, capacitación y tecnología innovadora. Hugong representa evolución, robustez y rendimiento industrial, y queremos que cada metalúrgico pueda acceder a esa innovación”, agrega Destefano.

En línea con esta visión, Record Electric implementa capacitaciones técnicas permanentes para soldadores, técnicos y empresas del sector. Estas iniciativas buscan profesionalizar el oficio, actualizar conocimientos y acercar al mercado local las últimas tecnologías disponibles. El impacto de estas acciones se refleja no solo en la adopción de nuevas herramientas, sino también en el crecimiento y la competitividad del sector. La combinación de equipos de alta tecnología, capacitación constante y asesoramiento especializado permite a los profesionales locales aumentar su productividad hasta en un 30%, según reportes internos de la empresa, demostrando que la inversión en conocimiento y tecnología es un motor clave para la industria.