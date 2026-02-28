Robótica industrial posiciona a Steelcon

La compañía nació con la visión de ampliar su participación en la industria de la construcción, incorporando nuevas soluciones al rubro metalúrgico y apostando por procesos más eficientes, seguros y precisos. Desde sus inicios, la firma identificó que el mercado estaba dominado por pocos actores de gran tamaño y que buena parte de la tecnología utilizada llevaba más de cinco décadas sin cambios relevantes. Ese diagnóstico planteó un desafío claro: competir no solo en capacidad productiva, sino también en innovación, eficiencia y calidad estructural dentro del sector.

Como parte de ese proceso, la empresa llevó adelante una renovación integral de su parque industrial e incorporó tecnología robótica para tareas de soldadura, perforado y mecanizado estructural. Con esta inversión, la firma se posiciona entre las primeras compañías de la región en integrar automatización avanzada en la fabricación metalúrgica aplicada a obras de gran escala.

Actualmente, el cien por ciento de las soldaduras y perforaciones se ejecutan mediante sistemas robotizados, mientras que el 93,2% de la estructura total se produce bajo procesos automatizados. Este modelo permite reducir márgenes de error, optimizar tiempos de fabricación y mejorar la trazabilidad de cada componente dentro de la cadena productiva industrial.

El proceso productivo se complementa con software de diseño y cálculo estructural de estándar internacional, donde cada pieza es modelada digitalmente antes de su fabricación. Esta integración entre ingeniería de precisión y automatización resulta clave para operar maquinaria robotizada, que requiere datos exactos y elimina la improvisación en planta.

En paralelo, el crecimiento de la infraestructura logística, industrial y habitacional en Paraguay posiciona a la construcción metálica como una alternativa estratégica para proyectos modernos.

Para la empresa, la competitividad industrial no depende solo de la escala, sino de la integración entre ingeniería avanzada, tecnología aplicada y talento técnico capacitado. De cara al futuro, el sector metalúrgico busca consolidar procesos más estandarizados, innovadores y sostenibles.