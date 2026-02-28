Día del Metalúrgico 2026
28 de febrero de 2026 - 01:00

Robótica industrial posiciona a Steelcon.Archivo, ABC Color

En el marco del Día del Metalúrgico, Steelcon reafirma su posicionamiento como una de las empresas que impulsa la modernización tecnológica dentro de la industria metalúrgica paraguaya mediante la incorporación de robótica y automatización en procesos productivos clave para la fabricación de estructuras.

Por ABC Color

La compañía nació con la visión de ampliar su participación en la industria de la construcción, incorporando nuevas soluciones al rubro metalúrgico y apostando por procesos más eficientes, seguros y precisos. Desde sus inicios, la firma identificó que el mercado estaba dominado por pocos actores de gran tamaño y que buena parte de la tecnología utilizada llevaba más de cinco décadas sin cambios relevantes. Ese diagnóstico planteó un desafío claro: competir no solo en capacidad productiva, sino también en innovación, eficiencia y calidad estructural dentro del sector.

Como parte de ese proceso, la empresa llevó adelante una renovación integral de su parque industrial e incorporó tecnología robótica para tareas de soldadura, perforado y mecanizado estructural. Con esta inversión, la firma se posiciona entre las primeras compañías de la región en integrar automatización avanzada en la fabricación metalúrgica aplicada a obras de gran escala.

Actualmente, el cien por ciento de las soldaduras y perforaciones se ejecutan mediante sistemas robotizados, mientras que el 93,2% de la estructura total se produce bajo procesos automatizados. Este modelo permite reducir márgenes de error, optimizar tiempos de fabricación y mejorar la trazabilidad de cada componente dentro de la cadena productiva industrial.

El proceso productivo se complementa con software de diseño y cálculo estructural de estándar internacional, donde cada pieza es modelada digitalmente antes de su fabricación. Esta integración entre ingeniería de precisión y automatización resulta clave para operar maquinaria robotizada, que requiere datos exactos y elimina la improvisación en planta.

En paralelo, el crecimiento de la infraestructura logística, industrial y habitacional en Paraguay posiciona a la construcción metálica como una alternativa estratégica para proyectos modernos.

Para la empresa, la competitividad industrial no depende solo de la escala, sino de la integración entre ingeniería avanzada, tecnología aplicada y talento técnico capacitado. De cara al futuro, el sector metalúrgico busca consolidar procesos más estandarizados, innovadores y sostenibles.