Soldadura con estándares internacionales

El ingeniero Carlos Raúl Perasso, director de Itarendy, destacó que el desarrollo de la industria nacional de insumos para soldadura representa un avance clave para el crecimiento productivo del país. “La creación de nuestra planta industrial marcó un antes y un después: pasamos de ser importadores a contar con producción local, fortaleciendo la cadena industrial y respondiendo más rápido a la demanda”, señaló.

Entre los logros de la compañía se encuentran la obtención de certificaciones internacionales, como la de Lloyd’s Register, que avalan la calidad de sus productos, y la diversificación del portafolio hacia alambres para procesos MIG/MAG, utilizados en industrias que requieren mayor productividad.

Itarendy ofrece soluciones para distintos segmentos: electrodos celulósicos y rutílicos para carpintería metálica, tuberías y estructuras livianas; electrodos de bajo hidrógeno para soldaduras de alta responsabilidad y estructuras pesadas; y electrodos para rellenos resistentes al desgaste, acero inoxidable y fundición. También produce alambres MIG/MAG, orientados a fábricas de carrocerías, silos y astilleros.

Perasso enfatizó que la producción local no solo garantiza disponibilidad permanente de insumos, sino que también permite adaptar los productos a las necesidades reales de soldadores, industrias y constructoras paraguayas. “La soldadura es transversal para el desarrollo de infraestructuras clave, desde silos agroindustriales hasta edificios y estructuras metálicas”, indicó.

La empresa ha logrado posicionarse en mercados internacionales exigentes, destacando su presencia en Chile gracias a alianzas estratégicas. No obstante, enfrenta desafíos como la competencia desleal por el contrabando, la necesidad de políticas públicas que incentiven el consumo de productos nacionales y la competitividad en costos energéticos para la industria local.

En el marco del Día del Metalúrgico, Perasso reflexionó sobre la importancia de apostar por la industria nacional: “Un Paraguay industrial es posible y el crecimiento del país se construye desde los talleres, las fábricas y cada proceso productivo”.