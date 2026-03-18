Horneado inconfundible

En el corazón de cada barrio, en el despertar de cada ciudad, un aroma inconfundible anuncia el inicio de un nuevo día.

Es el pan recién horneado, ese gesto cotidiano que une generaciones y que tiene detrás a un verdadero artesano: el panadero paraguayo. Su oficio, que combina tradición, conocimiento y dedicación, merece un reconocimiento especial, no solo por alimentar nuestros hogares, sino por sostener una cultura profundamente arraigada en nuestra identidad nacional.

Desde su planta industrial y con una red logística que alcanza cada rincón del país, COPALSA provee levaduras, mejoradores de masa e insumos que garantizan la calidad y el sabor inconfundible del pan paraguayo.

Pero su aporte va más allá de los insumos.

Con más de 400 colaboradores especializados, COPALSA ofrece asesoramiento técnico constante, impulsando la innovación y la optimización de procesos. Es un acompañamiento integral que permite a los panaderos perfeccionar su arte, manteniendo viva la esencia de un oficio transmitido de generación en generación.

En el Día del Panadero Paraguayo, celebramos a estos protagonistas de cada mañana y a quienes, como COPALSA, fortalecen una industria que evoluciona sin perder su esencia.

Porque el pan no es solo alimento: es encuentro, es tradición, es orgullo nacional.

En cada pieza horneada late el corazón de un país que valora su identidad y apuesta por su crecimiento.

Hoy celebramos a quienes hacen posible ese ritual diario, y a las empresas que acompañan su crecimiento, fortaleciendo una industria que sigue evolucionando sin perder su esencia, sostienen desde COPALSA, empresa que representa numerosas marcas y productos.

“Agradecemos la confianza en nuestra marca. Llevar más de 50 años en el mercado y ser elegidos diariamente representa también el crecimiento de la industria nacional. Nos sentimos orgullosos de ser paraguayos y de acompañar día a día al sector panadero”.