Comprometidos con la salud de los paraguayos

La profesional destaca que van desde la correcta dispensación, el uso adecuado, la seguridad y efectividad de los medicamentos, hasta la gestión que no se ve, pero que asegura que los fármacos puedan ser utilizados con confianza por los pacientes.

“Esta dinámica en el actuar del farmacéutico trae desafíos para las instituciones formadoras. Es por ello que ya desde la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud (OMS), por medio de su oficina para nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), viene organizando la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, donde se debaten y armonizan las estrategias, contenidos y prácticas educativas más adecuadas para la mejor preparación de los farmacéuticos de las Américas”, señaló.

La doctora Maciel indicó que este año se celebrará la XIII edición, de la cual será parte como delegada por Paraguay.

Pequeños científicos

A fin de acercar la ciencia a lo más pequeños, la doctora Maciel dijo que desde la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA se realiza una actividad denominada “Pequeños Científicos”. Realizada como extensión universitaria, desarrollan experimentos o experiencias prácticas para que desde muy jóvenes, los niños puedan comprender y amar la ciencia.

Mensaje a los farmacéuticos en su día

Como mensaje a los farmacéuticos, la doctora Maciel señaló que los profesionales del área deben tener presente en su actuar diario la máxima “Primum non nocere” (lo primero es no hacer daño).

“Quiero tomar las palabras del papa Francisco, quien el pasado 18 de setiembre con motivo de los 150 años de fundación de la Farmacia Vaticana, se dirigió a los farmacéuticos diciéndoles: A ellos acuden tantas personas, sobre todo ancianos, que a menudo, en el ritmo frenético de hoy, necesitan no solo un medicamento, sino también atención, una sonrisa, un oído, una palabra de consuelo. No olviden esto: el apostolado del oído. Escuchar, escuchar. Parece aburrido, algunas veces, pero para la persona que habla es una caricia de Dios a través de vosotros. Y los farmacéuticos son esa mano cercana y tendida, que no solo reparte medicamentos, sino que transmite valor y cercanía. Gracias a ustedes y a todos los farmacéuticos por ello. La vuestra no es una profesión, es una misión”.

¡Feliz día a todos los farmacéuticos!