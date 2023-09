Conjunto industrial que da empleo a unas 17.000 personas

El Grupo Vierci, presente en el mercado paraguayo, representa medios tradicionales, industriales, de retail, importador e inmobiliario, entre otros, y produce y comercializa rubros de la categoría pastas, yerba, tomatados, café molido, caña, jugos en polvo, entre otros.

Mariel Corvalán, vocera de la compañía, destaca que las marcas Pastas Anita, Campesino, Norte y Café Belén son las referentes de las diferentes categorías, cuyos éxitos inspiran al grupo a seguir apostando al desarrollo de nuevas industrias.

“Si bien son varias categorías en las cuales el grupo Vierci se destaca, no podemos dejar de mencionar nuestra marca estrella en ventas: Pastas Anita, Top of mind de la categoría Pastas, y Norte, Top of mind en la categoría Extracto de tomate”, enfatiza.

Corvalán señala que las marcas del Grupo Vierci se encuentran siempre atentas a las necesidades del consumidor y la consumidora y novedades del mercado, a fin de ofrecer productos de la mejor calidad, por ello siguen apostando en tecnología e innovaciones que permiten lanzamientos que se suman a la cartera de productos.

Refiere que la planta industrial del grupo está ubicada en el Km 30, Itauguá, donde fue inaugurada en el año 1989 y, en la actualidad, ostenta una de las mayores infraestructuras industriales del país.

“El grupo Vierci sigue apostando al desarrollo de industrias que fortalezcan la producción nacional, para llevar calidad a cada hogar del país”, expresa.

En otro orden, enfatiza que las industrias del Grupo Vierci aplican criterios de sustentabilidad, tales como el uso de leñas y briquetas en sus calderas, que son en un 100% de árboles reforestados; además, reutiliza los pallets y recicla los cartones y plásticos.

Asimismo, menciona que en las industrias del grupo se implementa el reciclado de los cartones y plásticos, se reutiliza el agua y se establecen procesos de tratamiento de las aguas residuales para disminuir el impacto ambiental y evitar la contaminación ambiental.

Otro punto fundamental es que cuentan con inmuebles que poseen bosques vírgenes, para compensar la huella de carbono, mediante los servicios ambientales.

Con relación al contrabando, refiere que es uno de los problemas que más golpean a las diferentes categorías de productos del grupo y se lo enfrenta con acciones diferenciadas en favor de sus clientes.