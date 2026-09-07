Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Impulso alimentario con valor paraguayo

CEPALI impulsa el valor agregado de los alimentos de origen paraguayo.
CEPALI impulsa el valor agregado de los alimentos de origen paraguayo.GENTILEZA

La industria alimentaria paraguaya atraviesa un profundo proceso de transformación impulsado por la inversión, la innovación y la tecnología. Desde la Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación (CEPALI) destacan el dinamismo sectorial. “Nuestras asociadas, de todos los tamaños, demuestran una gran capacidad de adaptación y generación de valor”, refieren sus representantes.

Por ABC Color

Paraguay cuenta con una notable disponibilidad de materias primas que abre oportunidades para desarrollar una industria competitiva y con alto valor agregado. Sin embargo, consolidar esta tendencia exige superar desafíos complejos.

“Persisten retos críticos como los costos logísticos, la infraestructura, el financiamiento, la formación de capital humano y la formalización”, indican desde la entidad.

Para superarlos, consideran relevante articular acciones unificadas entre sectorespúblico y privado y la tecnología es un eje central en esta evolución, pues la automatización y digitalización avanzan con rumbo claro.

“Estas herramientas optimizan recursos,reducen desperdicios y mejoran los controles de calidad”, aluden.

En ese sentido, CEPALI prioriza que este avance sea inclusivo, capacitando a las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el posicionamiento internacional es la gran meta para los alimentos paraguayos. “Para ampliar exportaciones debemos elevar estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad. El fin no es solo vender más, sino lograr la internacionalización de forma sostenible con productos terminados, diferenciados y reconocidos globalmente por su excelencia”, destacan sobre los alimentos que llevan el sello paraguayo.