Impulso alimentario con valor paraguayo

Paraguay cuenta con una notable disponibilidad de materias primas que abre oportunidades para desarrollar una industria competitiva y con alto valor agregado. Sin embargo, consolidar esta tendencia exige superar desafíos complejos.

“Persisten retos críticos como los costos logísticos, la infraestructura, el financiamiento, la formación de capital humano y la formalización”, indican desde la entidad.

Para superarlos, consideran relevante articular acciones unificadas entre sectorespúblico y privado y la tecnología es un eje central en esta evolución, pues la automatización y digitalización avanzan con rumbo claro.

“Estas herramientas optimizan recursos,reducen desperdicios y mejoran los controles de calidad”, aluden.

En ese sentido, CEPALI prioriza que este avance sea inclusivo, capacitando a las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el posicionamiento internacional es la gran meta para los alimentos paraguayos. “Para ampliar exportaciones debemos elevar estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad. El fin no es solo vender más, sino lograr la internacionalización de forma sostenible con productos terminados, diferenciados y reconocidos globalmente por su excelencia”, destacan sobre los alimentos que llevan el sello paraguayo.