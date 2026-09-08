37 años desarrollando la industria nacional

Expresa que este crecimiento se ve reflejado en nuevas industrias, en la actualización y la mayor producción de sus ya conocidas divisiones. “Hace menos de dos años inauguramos la planta procesadora de pastas secas, en el 2025 instalamos un moderno molino de maíz y ahora estamos por habilitar un molino de trigo”, detalla sobre la expansión de la compañía.

Asimismo, asegura que todas las divisiones industriales “sufren cambios”, ya sea en su capacidad, en la actualización tecnológica de envasado o en innovaciones en su portafolio de productos, como balanceados para animales mayores y menores y de hacienda en general, pet food y pastas secas.

Importancia del mercado interno

Trociuk se enfoca principalmente en ofrecer productos de alta calidad a pre-cios competitivos en el mercado nacional.

Además, la exportación es un canal importante y, en tal sentido, los productos de la empresa llegan a Europa.

“Se abren destinos que eran impensados décadas atrás. Nuestro arroz, jugos concentrados ganan nuevos espacios constantemente”, destaca Di Grazia.

Finalmente, sobre la competitividad de la industria paraguaya, considera que se debe invertir en procesos, en tecnología y en profesionalismo para elaborar productos de calidad, que –resalta– es la misión permanente de Trociuk.