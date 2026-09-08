Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Compromiso con la producción nacional y la generación del empleo

Fénix Brands combina experiencia y capacidad productiva para desarrollar sus marcas en Paraguay.
Fénix Brands combina experiencia y capacidad productiva para desarrollar sus marcas en Paraguay.GENTILEZA

En el Mes de la Industria, Fénix Brands celebra 65 años de trayectoria reafirmando su compromiso con la producción nacional, la generación de mano de obra y el crecimiento de una industria que hoy reúne a Martel, Wrangler, Lee, Ao y Uniformes Técnico Empresariales.

Por ABC Color

Hablar de Fénix Brands es hablar de seis décadas y media de industria nacional, de trabajadores que construyeron una trayectoria y de consumidores que crecieron con prendas desarrolladas en Paraguay.

En ese recorrido, Martel ocupa un lugar especial. La marca acompañó a distintas generaciones y se convirtió en parte de la historia de la moda y la industria nacional. Padres, hijos y nuevas generaciones encontraron en sus prendas una marca cercana y reconocida.

Hoy, aquella historia se expresa en un portafolio integrado por Martel, Wrangler, Lee, Ao y UTP Uniformes Técnico Empresariales, con propuestas dirigidas a diferentes públicos, pero respaldadas por una misma estructura y por el conocimiento acumulado durante décadas.

Una industria que evoluciona

La empresa tiene un portafolio integrado por Martel, Wrangler, Lee, Ao y UTP Uniformes Técnico Empresariales.
La empresa tiene un portafolio integrado por Martel, Wrangler, Lee, Ao y UTP Uniformes Técnico Empresariales.

Fénix Brands combina experiencia en confección, desarrollo de productos, comercialización y retail para responder a un consumidor que también cambió. Martel amplía su universo de productos; Wrangler y Lee combinan el conocimiento local con marcas internacionales de trayectoria; Ao representa una propuesta vinculada a la identidad y a lo hecho en Paraguay; mientras UTP lleva la experiencia de la compañía al segmento corporativo.

Uno de los principales desafíos de esta nueva etapa es fortalecer las capacidades productivas en Paraguay y, a partir de ellas, proyectar la calidad y el conocimiento local hacia otros mercados.

Para la empresa, producir en el país significa mucho más que confeccionar una prenda. Implica generar empleo, formar personas, desarrollar conocimiento técnico y fortalecer proveedores, construyendo una cadena de valor que permanece dentro de Paraguay.

El desafío está en crecer incorporando innovación, eficiencia y competitividad, sin perder la confianza en la capacidad de la industria nacional.

Lo que viene

Nuevas colecciones, incorporación de categorías, fortalecimiento de los puntos de venta y una mayor conexión entre producto, comunicación y experiencia de marca forman parte de la próxima etapa.

A 65 años de sus inicios, Fénix Brands mira hacia adelante con una premisa que resume su trayectoria: seguir produciendo en Paraguay, seguir generando trabajo y llevar sus marcas cada vez más lejos.