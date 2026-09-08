Compromiso con la producción nacional y la generación del empleo

Hablar de Fénix Brands es hablar de seis décadas y media de industria nacional, de trabajadores que construyeron una trayectoria y de consumidores que crecieron con prendas desarrolladas en Paraguay.

En ese recorrido, Martel ocupa un lugar especial. La marca acompañó a distintas generaciones y se convirtió en parte de la historia de la moda y la industria nacional. Padres, hijos y nuevas generaciones encontraron en sus prendas una marca cercana y reconocida.

Hoy, aquella historia se expresa en un portafolio integrado por Martel, Wrangler, Lee, Ao y UTP Uniformes Técnico Empresariales, con propuestas dirigidas a diferentes públicos, pero respaldadas por una misma estructura y por el conocimiento acumulado durante décadas.

Una industria que evoluciona

Fénix Brands combina experiencia en confección, desarrollo de productos, comercialización y retail para responder a un consumidor que también cambió. Martel amplía su universo de productos; Wrangler y Lee combinan el conocimiento local con marcas internacionales de trayectoria; Ao representa una propuesta vinculada a la identidad y a lo hecho en Paraguay; mientras UTP lleva la experiencia de la compañía al segmento corporativo.

Uno de los principales desafíos de esta nueva etapa es fortalecer las capacidades productivas en Paraguay y, a partir de ellas, proyectar la calidad y el conocimiento local hacia otros mercados.

Para la empresa, producir en el país significa mucho más que confeccionar una prenda. Implica generar empleo, formar personas, desarrollar conocimiento técnico y fortalecer proveedores, construyendo una cadena de valor que permanece dentro de Paraguay.

El desafío está en crecer incorporando innovación, eficiencia y competitividad, sin perder la confianza en la capacidad de la industria nacional.

Lo que viene

Nuevas colecciones, incorporación de categorías, fortalecimiento de los puntos de venta y una mayor conexión entre producto, comunicación y experiencia de marca forman parte de la próxima etapa.

A 65 años de sus inicios, Fénix Brands mira hacia adelante con una premisa que resume su trayectoria: seguir produciendo en Paraguay, seguir generando trabajo y llevar sus marcas cada vez más lejos.