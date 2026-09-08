Construcción que impulsa empleo y vivienda

En este escenario, manifiesta que la Copacons aporta valor con más de 44 años de trayectoria, consolidándose como un actor solidario clave para el acceso al crédito. En esa línea, resalta la solidez de la institución para responder a la alta demanda actual de financiamiento habitacional.

“Mediante líneas flexibles y varios planes, la cooperativa no solo facilita soluciones que cumplen el sueño de la casa propia, sino que inyecta un capital vital a la economía nacional”, detalla.

En lo que hace a la actualidad del sector, exhibe un sólido dinamismo de ejecución impulsado por el capital privado.

Por el otro, enfrenta desafíos coyunturales como problemas de liquidez, escasez de mano de obra calificada y el encarecimiento de los materiales de construcción.

“Esta dualidad se refleja en la masa de socios de Copacons, quienes mantienen una demanda alta y sostenida de servicios financieros orientados a la refacción, la compra de terrenos y la edificación residencial”, destaca.

Asimismo, hacia el futuro, los objetivos institucionales apuntan a fortalecer su transformación digital para optimizar la gestión y avanzar hacia una cooperativa digital.