Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Construcción que impulsa empleo y vivienda

El talento detrás de la institución.
El talento detrás de la institución.GENTILEZA

El sector de la construcción reafirma su rol estratégico como uno de los motores del desarrollo económico en Paraguay. Al operar como un multiplicador de la inversión y el empleo, su dinamismo impacta de manera directa en toda la cadena de proveedores y en la generación de mano de obra, indica Gustavo Samaniego, presidente de la Cooperativa Paraguaya de la Construcción (Copacons).

Por ABC Color

En este escenario, manifiesta que la Copacons aporta valor con más de 44 años de trayectoria, consolidándose como un actor solidario clave para el acceso al crédito. En esa línea, resalta la solidez de la institución para responder a la alta demanda actual de financiamiento habitacional.

“Mediante líneas flexibles y varios planes, la cooperativa no solo facilita soluciones que cumplen el sueño de la casa propia, sino que inyecta un capital vital a la economía nacional”, detalla.

Gustavo Samaniego, presidente de Copacons.
Gustavo Samaniego, presidente de Copacons.

En lo que hace a la actualidad del sector, exhibe un sólido dinamismo de ejecución impulsado por el capital privado.

Por el otro, enfrenta desafíos coyunturales como problemas de liquidez, escasez de mano de obra calificada y el encarecimiento de los materiales de construcción.

“Esta dualidad se refleja en la masa de socios de Copacons, quienes mantienen una demanda alta y sostenida de servicios financieros orientados a la refacción, la compra de terrenos y la edificación residencial”, destaca.

Asimismo, hacia el futuro, los objetivos institucionales apuntan a fortalecer su transformación digital para optimizar la gestión y avanzar hacia una cooperativa digital.