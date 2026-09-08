Convirtiendo sostenibilidad en una forma de hacer negocios

El CEO de San Francisco Tintorería Sustentable, Derlis Ayala Samaniego, comenta que en 2020, con la llegada de la pandemia, la empresa tomó una decisión que marcó su historia; no despedir a ninguno de sus colaboradores. Ante ese escenario, decidió reconvertirse temporalmente y durante más de un año se dedicó a la comercialización de frutas y verduras y a la producción hidropónica.

“A finales de 2021, San Francisco retomó su actividad original y en 2022 inició una etapa de inversión en maquinarias ecológicas. Los equipos permitieron mejorar la calidad del lavado y, de acuerdo con las mediciones realizadas, alcanzar ahorros de aproximadamente 40% en el consumo de energía eléctrica y reducir 70% el consumo de agua”, añade.

Ayala relata que en 2023 instalaron paneles solares, con la incorporación de maquinarias especializadas para la limpieza de tapizados y una plancha industrial de alta precisión. Así también, la apuesta ambiental pasó a formar parte de la estrategia de crecimiento y tomaron como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente los vinculados con la producción y el consumo responsables y la acción por el clima.

Según detalla, implementaron medidas como el uso de maquinarias de mayor eficiencia energética e hídrica, la incorporación de insumos biodegradables. También se eliminaron las órdenes de trabajo impresas y ahora envían tickets digitales por WhatsApp, en tanto que pasaron a usar perchas elaboradas a partir de plásticos reciclados.

Por otro lado, en el 2024 Ayala fue invitado como panelista en el Congreso Internacional de RSE y sustentabilidad de la ADEC, donde presentó su experiencia sobre cómo una microempresa puede incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión.

Así también, la firma fue reconocida en dos ocasiones con el Sello de Integridad.

Sostenibilidad también significa generar oportunidades

La responsabilidad empresarial, igualmente, no termina en el impacto ambiental, sino que también se extiende al ámbito social, generando oportunidades laborales dignas para mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas cabezas de familia o que no han culminado sus estudios, a quienes la empresa brinda formación y herramientas para fortalecer sus capacidades laborales.

En esa misma línea, San Francisco suscribió un convenio con el Ministerio de la Defensa Pública para contribuir a la capacitación y contratación de personas privadas de libertad, personas pospenadas y otros sectores en situación de vulnerabilidad, promoviendo así la inclusión y la reinserción laboral.