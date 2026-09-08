Evolucionar sin perder la esencia, con el consumidor en el centro

Munich es una marca paraguaya con una historia muy vinculada al desarrollo de la industria cervecera nacional y que ha acompañado a distintas generaciones de consumidores. En los últimos años, atravesó un proceso importante de transformación y una apuesta permanente por la innovación. Así, hoy cuenta con una “Unidad de Bebidas” mucho más amplia.

Actualmente cuenta con un portafolio de marcas que participan en diferentes categorías: Munich y Polar en cervezas y chopp, Niko en gaseosas, De la Costa en aguas y tónicas, y Kampito en jugo, entre otras.

“Queremos que Munich continúe siendo una marca emblemática paraguaya, pero al mismo tiempo seguir construyendo una ‘Unidad de Bebidas’ cada vez más completa y relevante para el consumidor”, expresa Gabriel Rubbini, gerente general de la Embotelladora Central SA (Encesa), Unidad de Bebidas, Grupo Riquelme.

El ejecutivo detalla que el proceso de la cadena es muy exigente y que por ello trabajan, además, con proveedores internacionales de tecnología industrial, incorporando conocimiento y estándares utilizados por compañías de bebidas de primer nivel mundial. “Modernizar una industria no significa solamente comprar equipamientos, es desarrollar personas y procesos capaces de aprovechar esa tecnología, utilizar mejor los datos, reducir pérdidas, aumentar productividad y garantizar consistencia y calidad. Nuestra aspiración es producir en Paraguay con estándares industriales de clase mundial”, resalta.

Para lograr mantener esta tradición, Rubbini considera que Munich logró evolucionar sin perder su esencia, lo que ha posicionado a la marca con una conexión histórica con el consumidor paraguayo.

Entender al consumidor

En ese sentido, menciona que mantienen un proceso permanente de observar las tendencias, investigar, entender las necesidades y también las fricciones que enfrenta el consumidor.

Detalla que a partir de esa experiencia, se busca transformar esos aprendizajes en propuestas concretas, desarrollarlas, probarlas, llevarlas al mercado y volver a escuchar para entender qué funcionó, qué se debe corregir y dónde aparece la próxima oportunidad.

Según explica, en esto se refleja el portafolio que hoy la compañía mantiene en el mercado. Así, en cerveza desarrollan nuevas propuestas y ocasiones de consumo, con Munich Ultra como uno de los ejemplos más visibles, sin dejar de evolucionar en un negocio histórico como es el chopp, y esta misma filosofía se aplica a toda la Unidad de Bebidas.

Asimismo, el agua actualmente se posiciona como una categoría muy importante para la empresa, donde, además de las propuestas tradicionales, se han desarrollado alternativas como las aguas saborizadas y de este modo se siguen explorando nuevas necesidades del consumidor.

Con las tónicas, por ejemplo, la apuesta fue más allá de lanzar un producto: ya que se trabajó en desarrollar una categoría y ampliar sus ocasiones de consumo.

“La innovación para nosotros no es un evento ni un lanzamiento; es un ciclo permanente. Escuchamos, entendemos, desarrollamos, medimos y volvemos a escuchar. Porque al final es el consumidor quien nos indica si realmente estamos creando valor”, afirma.

Producir con menor impacto ambiental

En cuanto a los planes sustentabilidad, indica que este eje forma parte cada vez más de la gestión industrial y que el enfoque empresarial se basa en “producir más eficientemente, utilizar mejor los recursos y reducir el impacto ambiental”.

Al respecto, detalló que en 2026 lograron reducir 21% el consumo de agua respecto al mismo período de 2025, como resultado del trabajo permanente sobre los procesos y la eficiencia en el uso de este recurso.

También menciona la incorporación de tecnología para recuperar el CO2 generado naturalmente durante el proceso de fermentación de la cerveza, permitiendo reutilizarlo dentro de nuestra operación y reduciendo la necesidad de adquirir CO2 externo.

En materia energética, han incorporado una nueva caldera con una eficiencia superior a 87%, que les permitió reducir aproximadamente un 16% el consumo de biomasa, en comparación al año 2025.

Otro eje importante para la empresa es la economía circular y, según detalló Rubbini, entre enero y julio de este año han valorizado aproximadamente 920 toneladas de residuos, evitando unas 412 toneladas de CO2 equivalente.

“Para nosotros, la sustentabilidad no debe ser solamente una declaración. Tiene que formar parte de la gestión cotidiana de la industria, con objetivos, indicadores y resultados concretos y medibles”, afirma el gerente general de Encesa.

Generación de empleo

Según los datos brindados, la Unidad de Bebidas genera alrededor de 1.300 empleos directos, a los que se suma una cantidad de empleos indirectos a través de proveedores, transportistas, distribuidores, servicios y toda la cadena comercial.

Un mercado competitivo

En cuanto a los desafíos, el ejecutivo reconoce que el mercado es extremamente competitivo, les exige siempre estar a la vanguardia, ya que compiten con algunas de las compañías y marcas de bebidas más importantes del mundo, y con consumidores que cambian cada vez más rápido. “Eso nos exige mejorar permanentemente nuestra productividad, la ejecución comercial, la construcción de las marcas y nuestra capacidad de innovación”, subraya.

En lo que respecta a proyecciones, van a continuar desarrollando Munich y Polar y fortalecer el liderazgo en chopp. “Tenemos un sueño: ser la empresa de bebidas más importante a nivel nacional y regional, ofreciendo un portafolio amplio, innovando permanentemente y garantizando calidad de nivel internacional. Esa misión es nuestro norte y orienta las decisiones que venimos tomando”, puntualiza.