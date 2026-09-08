Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Impulsando marcas sólidas y proyectando nuevas

CAHPSA mira hacia afuera con industria de valor
CAHPSA mira hacia afuera con industria de valorGENTILEZA

Para la Corporación de Alimentos e Higiene del Paraguay Sociedad Anónima (CAHPSA), ser industria paraguaya trasciende producir localmente. Nicolás Bleier, presidente de la compañía, afirma que significa transformar materias primas, crear empleo, desarrollar talento y fortalecer proveedores. “Transformamos lo nuestro”, resume.

Por ABC Color

Con más de 75 años de trayectoria, la firma vive una nueva etapa corporativa desde su incorporación al grupo Nutrex en 2025. Bleier destaca una base sólida, con marcas arraigadas y capacidad industrial para proyectar nuevos negocios.

El ejecutivo señala que ganar competitividad es el gran desafío del sector. Para ello, considera clave invertir en tecnología, eficiencia, innovación y capital humano, además de contar con condiciones que permitan competir en igualdad de oportunidades. CAHPSA integra diversos eslabones, desde el acopio y procesamiento de commodities hasta alimentos y productos de higiene.

Sus líneas comprenden extracción, refinación, hidrogenación, interesterificación, margarinería, envasado de aceites, jabonería y detergentes líquidos. Esta estructura permite agregar valor a materias primas nacionales y regionales.

“La innovación, para nosotros, no se limita a incorporar nuevas tecnologías”, explica Bleier. También implica revisar procesos y optimizar recursos. En esta fase, el objetivo es “producir mejor, con mayor eficiencia y calidad”.

Las oportunidades abarcan el mercado interno y la exportación. La agroindustria abre caminos hacia nuevos destinos y sus marcas mantienen potencial de crecimiento, resalta.

Por ello, la estrategia busca consolidar marcas y exportar productos paraguayos al mundo.