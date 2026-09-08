Industriales esperan que Paraguay dé el salto cualitativo que le falta

El principal desafío es lograr que las ventajas de Paraguay en estabilidad macroeconómica, recursos naturales y ubicación estratégica se traduzcan en condiciones que permitan invertir y producir a mayor escala, explica el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Ing. Enrique Duarte.

Para industrializar, señala, no basta con disponer de materia prima o energía: se necesita infraestructura, logística eficiente, capital humano, financiamiento, seguridad jurídica y procesos públicos ágiles.

“Debemos seguir trabajando para reducir la informalidad y la competencia desleal, porque una industria formal que cumple con todas sus obligaciones no puede competir en igualdad de condiciones con quienes operan fuera del sistema”, precisa.

Paraguay tiene la oportunidad de avanzar hacia una economía con mayor valor agregado y dar el salto cualitativo que transforme crecimiento en desarrollo.

La UIP observa potencial en agroindustria, alimentos y bebidas, manufacturas, industria forestal, biocombustibles, textiles, confecciones, maquila, economía circular y nuevas tecnologías.

Generar las mejores condiciones

Duarte sostiene que identificar sectores con potencial no alcanza. Se necesitan reglas claras, infraestructura, energía confiable, formación técnica, financiamiento y procesos de inversión más ágiles.

“Nuestra política industrial debe siempre mirar hacia adelante y que no se limite a proteger sectores existentes, sino que ayude a desarrollar nuevas capacidades productivas”, subraya.

El desafío, agrega, es pasar de exportar principalmente materias primas a transformar, industrializar y agregar valor, generando empleos de mayor calidad.

Competitividad para atraer inversiones

Duarte considera que Paraguay mejoró su posicionamiento gracias a la estabilidad macroeconómica, disponibilidad de energía, incentivos y el Grado de Inversión. Sin embargo, advierte que la competencia por atraer capital es regional y global.

“No competimos solamente con nuestros vecinos por tener mejores incentivos, lo hacemos por ofrecer el mejor ecosistema para que una empresa pueda operar durante décadas”, puntualiza.