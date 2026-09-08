La industria maquiladora continúa ganando fuerza

La industria de la maquila sigue creciendo con fuerza en Paraguay y en este 2026, los envíos, mayormente al Brasil, alcanzarían un nuevo récord.

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), entre enero y junio de 2026, las industrias maquiladoras exportaron por valor de US$ 717 millones, lo que representa un crecimiento del 25% frente a los US$ 575 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Este dato alcanzado al primer semestre del año alienta las expectativas de cerrar otro año récord en envíos, que se estima llegarían a US$ 1.600 millones aproximadamente para fines de 2026, frente a los US$ 1.300 millones que alcanzaron en el 2025.

El informe del MIC destaca, igualmente, que los autopartes continúan liderando el rubro de exportados del régimen de maquila, con una participación del 32% del valor total exportado durante el primer semestre.

Le siguen los sectores alimentos y bebidas, con el 17%; confecciones y textiles, con el 16%; aluminio y sus manufacturas, con el 6%; plásticos y sus manufacturas, con el 6%; electrónica y electricidad, con el 6%; y productos químicos y farmacéuticos, con el 4%. El 13% restante corresponde a otros rubros.

En cuanto a los destinos de estas exportaciones, se destaca que el Mercosur continúa siendo el principal comprador. No obstante, al desagregar por países, Brasil encabeza la demanda de estos productos con una participación del 62%, seguido por Argentina, con el 15%. Entre los mercados de extrazona sobresalen Países Bajos, con el 9%, y Estados Unidos, con el 4%.

Crecimiento y diversificación

La industria maquiladora paraguaya continúa expandiéndose y diversificándose, con un total de 340 empresas operando en el país, según datos de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap).

La industria maquiladora se destaca por su contribución en la generación de empleo. Al primer semestre de 2026, las industrias que operaban bajo este régimen empleaban a 36.052 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 6% respecto a los 34.129 puestos de trabajo registrados en junio de 2025.

Del total de trabajadores, el 55% corresponde a hombres y el 45% a mujeres, según se desprende del informe oficial.

Al desagregar por rubros, el reporte revela que el 71% de la fuerza laboral se concentra en cinco segmentos: confecciones y textiles, con 8.363 trabajadores; autopartes, con 7.865; servicios intangibles, con 3.982; plásticos y sus manufacturas, con 2.984; y productos químicos y farmacéuticos, con 2.579 empleados

En cuanto a la distribución geográfica de las industrias maquiladoras, el 92% de las mismas se concentra en cuatro regiones del país. Alto Paraná lidera con el 48%, seguido por el departamento Central, con el 29%; Asunción, con el 9%, y Amambay, con el 6%.