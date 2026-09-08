Liderazgo químico e innovación

En el marco del Día de la Industria, la compañía reafirma su compromiso con el país mediante un modelo basado en la manufactura local, la generación de más de 500 empleos directos e indirectos y la constante innovación tecnológica.

A diferencia de los esquemas meramente comerciales, la firma se destaca por su capacidad de producción e innovación.

“No somos una institución comercial, somos un eslabón de la cadena productiva nacional, asegurando calidad y cantidad en la provisión de los productos químicos”, enfatiza Jorge Pappalardo, presidente de la empresa.

La infraestructura de la organización comprende siete unidades productivas estratégicamente distribuidas: una planta en Asunción dedicada al sulfato de aluminio líquido y seis en el polo industrial de Villeta, enfocadas en la elaboración de ácido sulfúrico, policloruro de aluminio, cloro, soda cáustica, ácido clorhídrico e hipoclorito de sodio, entre otros insumos clave.

Garantía de calidad y soluciones integrales

Esta variada oferta abastece a rubros neurálgicos como el tratamiento de agua y efluentes, la industria domisanitaria, alimentaria, curtiembres, textiles y de biocombustibles. El crecimiento sostenido de la marca traspasa las fronteras nacionales; en diversos rubros, sus volúmenes de exportación hacia mercados vecinos superan hasta cinco veces el consumo interno.

Respaldada por la certificación de calidad ISO 9001 y los estándares de la ISO 14001 y la 45001, además de una sólida logística y capacidad de almacenaje, Fluoder proyecta seguir incrementando su presencia regional. Sobre el contexto económico local, Pappalardo señala: “Consideramos que mientras se respeten las reglas de juego y la propiedad privada y se mantenga la libre competencia, el crecimiento continuará”.