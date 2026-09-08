Nuevas posibilidades para el desarrollo textil

En el marco del Día de la Industria, Logitex, parte de Wasserman Group, ofrece desde su planta en Asunción una propuesta de servicios y soluciones que integra diseño, laboratorio textil, impresión digital sobre tejidos y prendas, corte láser, confección, asesoramiento técnico y control de calidad.

Una idea, un diseño, una fotografía o incluso una obra de arte pueden transformarse en una aplicación textil producida en Paraguay. “En Logitex trabajamos acompañando los cambios de la industria, con foco en la innovación y en la búsqueda constante de nuevas soluciones”, señala Natalia Chávez Marenales, gerente general de la compañía.

Para Logitex, cada proyecto comienza entendiendo qué se quiere lograr, sobre qué material, para qué aplicación y con qué resultado. A partir de ahí, el proceso avanza entre desarrollo, pruebas, ajustes y validación.

La compañía cuenta con tecnología israelí Kornit. Presto MAX S imprime directamente sobre diversos textiles y superficies, desde jersey de algodón hasta cuero sintético, incluso sobre bases de color gracias a la tinta blanca, con una capacidad de hasta 260 metros lineales por hora; mientras que Avalanche HD6, destinada a la impresión digital directa sobre prendas, alcanza hasta 100 prendas por hora.

Incorporar tecnología fue solamente el comienzo. Durante sus primeros meses, el equipo se enfocó en experimentar, investigar y comprender el comportamiento de diferentes textiles frente a la impresión digital.

Este conocimiento es especialmente relevante al trabajar con tintas pigmentarias, ya que las características de cada tejido y su color inciden directamente en el resultado. Por eso, las pruebas previas de impresión y los strike-offs de validación permiten evaluar el resultado, realizar ajustes y validarlo antes de avanzar a producción.

“La tecnología alcanza su máximo potencial cuando se combina con conocimiento técnico y experimentación”, destaca Chávez.

Ese aprendizaje se traduce en proyectos diversos: desarrollos corporativos, indumentaria casual y deportiva, accesorios para bebés y artículos para el hogar. Logitex también ha acompañado a artistas, pintores, fotógrafos y diseñadores de moda, transformando obras, conceptos y colecciones en aplicaciones textiles.

Paraguay tiene condiciones para fortalecer su posicionamiento productivo en la región. En mercados cada vez más dinámicos, los tiempos de respuesta se han convertido en un factor clave de competitividad.

“Para competir desde Paraguay hay que responder a los tiempos del mercado y evolucionar constantemente. Queremos transformar nuestra capacidad instalada en proyectos de mayor escala, construir relaciones de largo plazo y ampliar nuestro alcance hacia nuevos mercados”, explica la gerente general.

La visión de Logitex mira más allá de las fronteras: que desarrollos realizados y producidos en Paraguay puedan llegar a clientes de cualquier parte del mundo y posicionar a la compañía como un referente en innovación y sustentabilidad textil.