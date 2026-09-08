Producción nacional gana terreno con calidad e innovación

Blascor Pinturas nació en 2004 como una industria paraguaya orientada a atender una necesidad concreta del mercado. La empresa buscó desde sus inicios ofrecer producción local de pinturas, con capacidad para innovar y desarrollar nuevos productos. Más de dos décadas después, amplió su portafolio, fortaleció su infraestructura y extendió su presencia dentro y fuera del país.

“En Blascor hemos tenido un crecimiento constante y venimos invirtiendo para acompañar ese crecimiento”, destaca Vinicius Tonidandel, gerente de Blascor Pinturas. Actualmente, la empresa cuenta con más de 2.500 productos distribuidos en seis grandes líneas, que abarcan los segmentos inmobiliario, construcción civil, industrial, muebles, automotor y efectos decorativos.

En los últimos tres años, la compañía inauguró un nuevo centro de distribución en Luque, amplió la infraestructura de su planta industrial de Hernandarias y actualmente avanza en un proceso de automatización de la planta para aumentar su capacidad productiva.

A esto se suma una inversión destinada a ampliar la flota de distribución, con el objetivo de agilizar las entregas a sus más de 3.000 puntos de venta, ubicados en más de 250 municipios de los 17 departamentos del Paraguay.

Para Tonidandel, el crecimiento de la empresa se sustenta en una combinación de factores. “Si tuviera que mencionar una sola clave del éxito de Blascor, diría que es la combinación de calidad, innovación tecnológica, flexibilidad, cercanía con el cliente y un equipo humano comprometido”, señala.

La oferta abarca soluciones para distintas etapas de una obra, desde el inicio de la construcción hasta la terminación. También incluye productos para el repintado automotor, desde los trabajos de chapería y pintura hasta el pulido final. En el segmento de impermeabilizantes, la empresa dispone de productos como las membranas líquidas de la familia Blascortech, la goma líquida Topflex y los bloqueadores antihumedad Blascortop y Blascortop Fast.

En cuanto a colores, Blascor cuenta con un catálogo de más de 5.000 opciones, además de brindar asesoramiento y soporte técnico a profesionales y consumidores.

Expansión regional

La compañía también busca consolidar su crecimiento más allá del mercado paraguayo. Actualmente está presente en Paraguay, Brasil, Uruguay y Surinam, y en 2025 y 2026 fue reconocida como Exportador del Año en el rubro Pinturas.

En Paraguay, la planta industrial está ubicada en Hernandarias y el centro de distribución de Luque permite fortalecer la cobertura nacional. La firma también desarrolla el concepto de tiendas tercerizadas exclusivas Blascor, con presencia en Asunción, Mariano Roque Alonso, Luque y Pilar.

En Brasil cuenta con dos plantas industriales en el estado de Paraná y centros de distribución en Paraná, São Paulo y Minas Gerais. Pero detrás de esta expansión, Tonidandel pone el foco en las personas. Entre empleos directos e indirectos, más de 600 familias paraguayas están vinculadas a Blascor. “Detrás de cada producto hay personas, familias y oportunidades de crecimiento”, sostiene.

Para Tonidandel, el desafío va más allá de seguir creciendo como empresa. “Cuando hablamos de Blascor hablamos también de la capacidad que tiene Paraguay para desarrollar industria, generar valor y competir”. Y resume esa apuesta con una convicción: “El gran desafío es demostrar que se puede hacer industria de calidad en Paraguay, crecer desde Paraguay y competir desde Paraguay”.