Sabor e innovación con mirada sostenible

La industria Lácteos Doña Ángela cuenta con una gran variedad de productos, como leche, yogures, postres, dulces y helados. Según comenta Javier González, gerente comercial y director de la compañía, la empresa tiene como premisa principal la calidad de sus productos y la convicción de utilizar los mejores ingredientes naturales, sin químicos ni agregados.

“Una de nuestras principales fortalezas es el cuidado de la leche como materia prima, con controles desde su recepción y durante todas las etapas del proceso productivo. En materia de inocuidad, Lácteos Doña Ángela cuenta con un Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos certificado bajo FSSC 22000, un esquema reconocido internacionalmente”, detalla Javier González.

Añade que esto implica trabajar con controles preventivos sobre materias primas, procesos, higiene, proveedores, alérgenos, trazabilidad, cadena de frío y producto terminado, además de auditorías y actividades permanentes de mejora continua.

En lo que se refiere a las inversiones que viene realizando la empresa, manifiesta que están orientadas a fortalecer su capacidad productiva, incorporar tecnología, mejorar la eficiencia y la estandarización de sus procesos, así como acompañar el crecimiento de la empresa.

Además, Lácteos Doña Angela sigue apostando a la innovación de productos, respondiendo a las nuevas demandas de los consumidores actuales; actualizando continuamente el portafolio de sus productos y desarrollando nuevas alternativas para los consumidores. Siempre manteniendo como pilares la inocuidad, la calidad y la mejora continúa en línea con el sistema de certificación FSSC 22000.

En lo que se refiere a la sostenibilidad, la planta industrial cuenta con tecnología de procesos que minimizan el impacto en el medio ambiente. De esa manera, el objetivo de la empresa es elaborar y comercializar productos lácteos que tengan como premisa minimizar el impacto ambiental.

“La planta industrial cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes, donde intervienen microorganismos específicos para la degradación de los residuos sólidos, y una vez que el efluente fue tratado se utiliza para la irrigación de un área reforestada anexa a la planta”, detalla González.

Asimismo, resalta que actualmente la propiedad donde inicialmente funcionaban la Granja y el Tambo Guarapi se convirtió en una reserva natural, que fue declarada por Decreto Nº 9216 de la Presidencia de la República del Paraguay como área silvestre protegida bajo dominio privado, lo cual es un orgullo para la compañía, que apuesta a la protección ambiental.