Soluciones electromecánicas para la competitividad

La empresa articula la distribución de equipamiento de marcas líderes globales con servicios técnicos especializados de posventa y proyectos llave en mano. Esta integración abarca desde el suministro de motores, bombas y grupos electrógenos hasta el diseño, montaje y puesta en marcha de instalaciones eléctricas industriales completas, respaldados por un taller de posventa de 1.800 m2 equipado con tecnología de diagnóstico avanzado.

Calidad y valor agregado

El diferencial de la firma radica en una propuesta de valor enfocada en el largo plazo, ofreciendo equipos de alta durabilidad, asesoramiento técnico personalizado y soporte continuo, sostiene su gerente de Marketing y Gestión Comercial, Bastian Regier. Esta visión se complementa con el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional tras la puesta en marcha de Record Production, planta dedicada a la fabricación de tableros eléctricos y bandejas portacables.

El crecimiento de la organización se apoya en un equipo de 300 colaboradores distribuidos en nueve sucursales en puntos estratégicos del país. La apuesta por la excelencia operativa se refleja en programas continuos de formación interna y en un compromiso sostenible que abarca la generación de empleo descentralizado, la inclusión laboral y el desarrollo comunitario a través de programas educativos y de voluntariado.

Innovación en eficiencia energética

En el marco del Día de la Industria, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo económico mediante la transferencia tecnológica. Del 16 al 18 de septiembre organizará, junto con la firma WEG, el Congreso de Innovación Industrial “Impulsando el Futuro” en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El encuentro reunirá a ejecutivos, ingenieros y líderes del sector para abordar tendencias en automatización, transformación digital, mantenimiento predictivo y eficiencia energética. La iniciativa busca brindar herramientas concretas para optimizar costos operativos y elevar la productividad, ratificando el propósito institucional de la compañía: crecer junto al sector productivo nacional.